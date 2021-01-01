موريشيوس.. أغرب شلال في العالم «موقعه تحت الماء»

على بعد حوالي 2000 ميل من الساحل الشرقي لأفريقيا سلسلة من الجزر أشهرها جزيرة موريشيوس ، ويسكنها أكثر من 1.2 مليون شخص، ويوجد في تلك الجزيرة أغرب شلال على الإطلاق، ترى لماذا؟
وتشكلت تلك الجزيرة بواسطة بقعة بركانية ساخنة في المحيط الهندي ، موريشيوس هي موطن للنباتات والحيوانات الفريدة، بالإضافة إلى سلسلة هائلة من الشعاب المرجانية، ومشهد خلاب، لشلال موريشيوس الذي تحت الماء، على الرغم من أنك قد تعتقد أن فكرة "شلال تحت الماء" مستحيلة ، إلا أن هناك تفسيرًا ماديًا مقنعًا وراء هذه الظاهرة المذهلة.
ما قصة شلال مويشيوس الذي يظهر تحت الماء؟
وظهور شلال موريشيوس وكأنه تحت الماء يرجع لرواسب الرمل والطمي التي تنزلق على المنحدر. لهذا السبب، يبدو حرفيًا أن هناك شلالًا تحت الماء وهو أمر مستحيل تمامًا، حيث كيف يمكن أن يسقط الماء في الماء؟
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!