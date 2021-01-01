موريشيوس.. أغرب شلال في العالم «موقعه تحت الماء»



موريشيوس موريشيوس

على بعد حوالي 2000 ميل من الساحل الشرقي لأفريقيا سلسلة من الجزر أشهرها جزيرة موريشيوس ، ويسكنها أكثر من 1.2 مليون شخص، ويوجد في تلك الجزيرة أغرب شلال على الإطلاق، ترى لماذا؟



وتشكلت تلك الجزيرة بواسطة بقعة بركانية ساخنة في المحيط الهندي ، موريشيوس هي موطن للنباتات والحيوانات الفريدة، بالإضافة إلى سلسلة هائلة من الشعاب المرجانية، ومشهد خلاب، لشلال موريشيوس الذي تحت الماء، على الرغم من أنك قد تعتقد أن فكرة "شلال تحت الماء" مستحيلة ، إلا أن هناك تفسيرًا ماديًا مقنعًا وراء هذه الظاهرة المذهلة.



ما قصة شلال مويشيوس الذي يظهر تحت الماء؟

وظهور شلال موريشيوس وكأنه تحت الماء يرجع لرواسب الرمل والطمي التي تنزلق على المنحدر. لهذا السبب، يبدو حرفيًا أن هناك شلالًا تحت الماء وهو أمر مستحيل تمامًا، حيث كيف يمكن أن يسقط الماء في الماء؟

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بعبارة أخرى ، فإن الرمال والطمي في قاع المحيط تجريان من حافة المنحدر بطريقة تبدو تمامًا مثل الشلال، يمكن أن يبدو أيضًا غريبًا جدًا ؛ كأن الجزيرة بأكملها تُمتص إلى الهاوية، بحسب موقع indie88.الشيء المضحك في شلال تحت الماء في موريشيوس هو أنك لا تستطيع رؤيته من الشاطئ، في الواقع ، أنت بحاجة إلى بعض الارتفاع للحصول على التجربة الكاملة.من أجل الحصول على التأثير الكامل لهذه الظاهرة المذهلة، يجب أن تكون فوق الماء وتنظر إلى الأسفل، وهناك الكثير من الشركات التي تساعد في تسهيل المنظر وتوفر جولات حول الشلال وما فوقه، ومن الجيد أن يكون لديك خيارات، لأنه يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى هناك.