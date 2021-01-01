أطعمة مغذية تشبع شهية الشتاء.. أبرزها البلح

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دائما ما تتساءل عن أسباب جوعك المستمر في الشتاء ولكن مع صعوبة السيطرة على شهية الشتاء والجوع المستمر تجد أن الحل الوحيد هو تناولك لطعام صحي وسهل الهضم قادر على مليء شهيتك في فصل الشتاء ومن أبرز هذه الأطعمة التي تقوم بالقضاء على شعور الجوع المستمر بحسب موقع سليرب.



الخضروات الجذرية

مع الشتاء يفضل العودة إلى جذورك مع تناول الخضروات الموسمية مثل البطاطا واللفت كونها عناصر غنية بالألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم كما أنها تعمل على تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وتحتوي أيضا على مضادات الأكسدة وفيتامين K.



- الأسماك

من أفضل مصادر البروتين التي يفضل اعتمادها في فصل الشتاء هو تناول السمك الغني بفيتامين بـ12 الحيوي لتقوية جهاز المناعة والذي يعمل على تحسين الطاقة ومنع الإرهاق.

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- الخضروات الورقيةيعد دمج اللون الأخضر في نظامك الغذائي افضل الطرق لسد جوع الشتاء لهذا يفضل تناول البروكلي والسبانخ بشكل متكرر.- البلحيعد التمر أفضل اختيارات الفواكه المجففة التي تشبع احتياجك للسكريات كونها منخفضة الدهون وبالتالي يمكنها تلبية احتياجات أسنانك الحلوة وتساعدك على إنقاص الوزن لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.