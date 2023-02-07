سعر الدولار في بداية تعاملات السبت 11 فبراير

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سعر الدولار

استقر سعر الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت 11 فبراير 2023 في البنوك المصرية وشركات الصراف.

وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة، وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر ، مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، نحو 30.35جنيه للشراء، ونحو 30.45جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولارالأمريكي، في البنك التجاري الدولي - مصر،نحو 30.45جنيه للشراء، ونحو 30.55جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري نحو 30.45للشراء وسجل سعر 30.55جنيها للبيع
وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.43جنيها للشراء ونحو30.53جنيها للبيع.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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