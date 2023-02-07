سعر الدولار في بداية تعاملات السبت 11 فبراير



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت 11 فبراير 2023 في البنوك المصرية وشركات الصراف.



وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة، وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات.



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر ، مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، نحو 30.35جنيه للشراء، ونحو 30.45جنيها للبيع.

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