«سبيد تيست»: تقفز سرعة الإنترنت الثابت 11 ميجابايت في مصر

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قفزت سرعة الإنترنت الثابت في مصر نحو 11 ميجابايت خلال العام الماضي 2022، حيث بلغت سرعة الخدمة بنهاية ديسمبر 2022، نحو 47.61 ميجابايت مقابل 36.22 ميجا بايت بنهاية عام 2021.



ترتيب مصر في تصنيف سرعة الإنترنت

وحسب ما أظهره مؤشر أوكلا سبيد تيست المتخصص في قياس سرعات خدمات البيانات، استقر ترتيب مصر في المرتبة الـ 84 عالمياً من أصل 181 دولة في تصنيف متوسط سرعة الإنترنت العالمية بنهاية عام 2022 مقارنة بعام 2021.



ووصل معدل سرعة تحميل البيانات (dawnload) إلى نحو 47.61 ميجابايت، فيما سجل معدل سرعة رفع البيانات (upload) حوالي 7.05 ميجابايت لتبلغ سرعة الاستجابة نحو 11 ثانية/ مللي.

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مصر الأول على أفريقياوكشف التقرير عن تصدر مصر سرعات الخدمة في أفريقيا، لتأتي بعدها بنهاية 2022 كل من غينيا بمتوسط سرعة بلغ 45.17 ميجابايت وبوركينا فاسو بمتوسط سرعة سجل 44.65 ميجابايت وجنوب أفريقيا بمتوسط سرعة بلغ 40.60 ميجابايت وكوتديفوار بمتوسط سرعة وصل لـ38.33 ميجابايت والكونغو بمتوسط سرعة بلغ 36.89 ميجابايت.كما جاءت مصر في المركز الثامن عربيا، بعد كل من الإمارات بمتوسط سرعة سجلت 206.12 ميجابايت والكويت بمتوسط سرعة بلغت 118.57 ميجابايت وقطر بمتوسط سرعة وصلت 88.80 ميجابايت والسعودية بمتوسط سرعة حققت 87.17 ميجابايت، الأردن بمتوسط سرعة سجلت 74.96 ميجابايت وعمان وفلسطين والبحرين بمتوسط سرعة بلغت 55.41 ميجابايت و53.07 ميجابايت و48.12 ميجابايت وذلك على التوالي.سرعة الداونلود في العالموذكر التقرير أن متوسط سرعة تحميل البيانات "الداونلود" dawnload العالمي في خدمة الإنترنت الثابت، سجل 75.18 ميجابت بينما سجل متوسط سرعة رفع البيانات (upload) نحو 32.52 ميجابت لتسجل سرعة الاستجابة Latency) نحو 10 ثانية/ مللي.وتصدرت دولة سنغافورة ترتيب أكثر الدول في العالم ارتفاعا في سرعة الإنترنت حيث سجل متوسط سرعة الإنترنت بها 225.71 ميجا بايت وتلتها كل من الصين بمتوسط سرعة سجلت 223.49 ميجابايت ثم تشيلي بنحو 220.96 ميجابايت والإمارات بمتوسط سرعة سجلت 206.12 ميجابايت، وهونج كونج بنحو 201.79 ميجابايت، وتايلاندا بنحو 198.98 ميجابايت، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 192.73 ميجابايت، ثم الدنمارك بنحو 192.23 ميجابايت ومكاو بنحو 174.47 ميجابايت، وفي المركز العاشر جاءت أسبانيا بمتوسط سرعة 168.63 ميجابايت.