تكشف الأرصاد حالة الطقس غدا بالمحافظات.. تحذير لـ4 فئات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا بالمحافظات لتشير التوقعات إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة مع وجود ظاهرتين مؤثرتين وهما «تكون نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة وغيوم جزئية»، وسقوط أمطار على عدد من المحافظات وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.
حالة طقس غدا بالمحافظات
وعن حالة الطقس غدا بالمحافظات، أوضح خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى تكون الغيوم الجزئية مع طقس مائل إلى البرودة ليلا في الساعات الأولى من الصباح، وتسجل العظمى غداً في القاهرة 17 درجة والصغرى 9 درجات، فيما بلغت سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، مع سقوط أمطار ليلا.
الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات
وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا بمحافظات شمال البلاد، تُشير التوقعات أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طقس غائم جزئيا، وسقوط أمطار بنسبة 50%، على أن تكون الرياح نشطة محملة بالرمال والأتربة وبلغت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة.
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