بسبب الزلزال .. فيديو يعرض تحرك الأرض 3 متر من مكانها في تركيا



تحرك الأرض 3 متر من مكانها في تركيا تحرك الأرض 3 متر من مكانها في تركيا

نشرت شركة "Maxar" الأمريكية المتخصصة في مجال تصوير الأرض بالأقمار الصناعية ، مقطعا مصورا يظهر حجم الكارثة التي حلت بتركيا، بعد الزلزال ، حيث رصدت الصور بشكل واضح تحرك الأرض من مكانها في مدينة أنطاكيا، إحدى المناطق التي تضررت من الزلزال المدمر.



وأظهرت الصور التي تم التقاطها لمنطقة نورداغي الواقعة في أنطاكيا التركية، تحرك الأرض (انزياح) من مكانها بشكل واضح لتأخذ موقعاً جديداً بعد أن اخترقها خط الزلزال المدمر.



بداية الازمة

وكانت قد تعرضت تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين الماضي لزلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر. وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 18 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.

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ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.https://twitter.com/i/status/1623657743012794369