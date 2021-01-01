جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد



جماهير الزمالك جماهير الزمالك

هاجمت جماهير نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف دون رد في افتتاح الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ووجهت الجماهير السباب والشتائم للاعبين بسبب إضاعتهم الفرص السهلة، وخسارة مبارة مهمة في بداية المشوار الأفريقي نحو اللقب الغائب عن النادي منذ 21 عاما.



تغلب فريق شباب بلوزداد الجزائرى على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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أحرز هدف اللقاء الوحيد لصالح شباب بلوزداد فى شباك الزمالك اللاعب أوامبا من ركلة جزاء فى الدقيقة 57.