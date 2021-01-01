مواصفات و سعر جوال آيفون 11 في السعودية



آيفون 11 آيفون 11

سعر ومواصفات جوال آيفون 11.. هاتف آبل الذي لا يزال يتصدر محرك بحث جوجل، على الرغم من مرور أكثر من عامين على إطلاقه، حصل هاتف الفلاجشيب على تخفيض هائل في أحد المتاجر الالكترونية الشهيرة بالسعودية، فإذا كنت من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال آيفون 11 في السعودية.



سعر ومواصفات جوال آيفون 11 في السعودية

حصل جوال آيفون 11 باللون الأبيض، على خصم يقدر بـ 45% على أحد مواقع التجارة الالكترونية بالسعودية، ليصبح سعر الهاتف بعد الخصم 1799 ريال سعودي بدلا من 3289 ريال سعودي.



مواصفات جوال آيفون 11 في السعودية

جاء جوال آيفون 11، بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Liquid Retina IPS LCD، بدقة 1125 × 2436، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الغبار والماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بفضل ميزة IP68.

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زودت آبل جوال آيفون 11، بمعالج سداسى النواة من نوع Apple A13 Bionic، بدقة تصنيع 7 نانومتر وهو أسرع 60% من معالجات الشركة السابقة، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128 و256 جيجابايت من نوع NVMe.يتمتع جوال آيفون 11، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل على التوالى، بعدسات wide و ultra wide، بفتحات عدسة f/1.8 و f/2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.يحزم جوال آيفون 11، بطارية بقوة 3110 مللى أمبير في الساعة، يمكن شحنها بنسبة 50% في غصون 30 دقيقة، ويتوفر الهاتف فى 6 ألوان هي الأبيض والأسود والأخضر والبنفسجي والأحمر والأصفر.