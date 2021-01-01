مواصفات و سعر تحفة أوبو Oppo K10 5G في السعودية.. صور

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صورة الخبر: Oppo K10 5G
Oppo K10 5G

سعر جوال Oppo K10 5G في السعودية.. أحدث إصدارات سلسلة (K) من أوبو، والذي يتميز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والذي يتميز بتصميم متطور ومواصفات رائعة وإعدادات كاميرا فائقة بالإضافة إلى أداء قوي، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات Oppo K10 5G في السعودية.

سعر ومواصفات Oppo K10 5G في السعودية


يبلغ سعر جوال أوبو Oppo K10 5G في السعودية، حوالى 720 ريال سعودي للنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت، ويباع الهاتف في لونين هما الأسود والأزرق السماوي.

المصدر: صدى البلد

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