تسجل Fitbit براءة إختراع جديدة لمستشعر لقياس ضغط الدم

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صورة الخبر: Fitbit
Fitbit

كشفت أحدث التسريبات عن براءة إختراع سجلت من Fitbit لمستشعر جديد يدعم قياس مستوى ضغط الدم، والذي تدعم به إصدارات الشركة من الساعات الذكية لاحقاً.

بدأت شركة Fitbit في 2021 في إجراء أبحاث لتطوير تقنية قياس مستوى ضغط الدم بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية عن طريق الذراع، ويرتكز مستشعر Fitbit الحالي على قياس وقت وصول النبض للمستشعر لتحديد مستوى ضغط الدم.

بينما سجلت عملاق البحث جوجل براءة إختراع لتقنية جديدة في مستشعر لقياس مستوى ضغط الدم، والتي يمكن دمجها في الساعات الذكية.

وتكشف وثائق براءة الإختراع عن ساعة ذكية تتضمن مستشعر ضغط في الشاشة يدعم قياس مستوى ضغط الدم، حيث من المقرر أن يعمل المستخدم على الضغط على الشاشة بإصبع السبابة على وجه التحديد الذي يتضمن الشريان المختص بقياس ضغط الدم.

أيضاً يتم قياس قوة معدل ضربات القلب لتحديد وقياس الضغط، كما يتم دعم المستخدم بتعليمات على الشاشة لتحديد مستوى الضغط المطلوب على لوحة الشاشة، مع مستشعر PPG لضربات القلب الذي يدعم توفير قراءات انقباضية وانبساطية والتي تحدد مستوى ضغط الدم في شرايين المستخدم.

المصدر: بوابه المتميز

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