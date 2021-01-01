تسجل Fitbit براءة إختراع جديدة لمستشعر لقياس ضغط الدم

كشفت أحدث التسريبات عن براءة إختراع سجلت من Fitbit لمستشعر جديد يدعم قياس مستوى ضغط الدم، والذي تدعم به إصدارات الشركة من الساعات الذكية لاحقاً.
بدأت شركة Fitbit في 2021 في إجراء أبحاث لتطوير تقنية قياس مستوى ضغط الدم بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية عن طريق الذراع، ويرتكز مستشعر Fitbit الحالي على قياس وقت وصول النبض للمستشعر لتحديد مستوى ضغط الدم.
بينما سجلت عملاق البحث جوجل براءة إختراع لتقنية جديدة في مستشعر لقياس مستوى ضغط الدم، والتي يمكن دمجها في الساعات الذكية.
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