تصميم نموذج جهاز الألعاب المحمول Samsung Flex

قدمت سامسونج في فعاليات CES 2023 نموذج لجهاز ألعاب محمول يعرف ب”Samsung Flex”، واليوم تستعرض بعض الصور تصميم هذا النموذج.
يعد جهاز الألعاب المحمول “Samsung Flex” نموذج أولي من سامسونج، يدعم التشغيل بنظام الأندوريد، ولقد رصد هذا النموذج في مقطع فيديو لمراجعة سريعة للجهاز.
ويظهر جهاز الألعاب المحمول بتصميم يتضمن شاشة تدعم الطي، مع اثنان ذراع التحكم الطرفية المدمجة، ويعرض مقطع الفيديو مقطع من لعبة سباق إلا أن اللعبة لم يتم تشغيلها بشكل فعلي على الجهاز.
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