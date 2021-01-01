تصميم نموذج جهاز الألعاب المحمول Samsung Flex



Samsung Flex Samsung Flex

قدمت سامسونج في فعاليات CES 2023 نموذج لجهاز ألعاب محمول يعرف ب”Samsung Flex”، واليوم تستعرض بعض الصور تصميم هذا النموذج.



يعد جهاز الألعاب المحمول “Samsung Flex” نموذج أولي من سامسونج، يدعم التشغيل بنظام الأندوريد، ولقد رصد هذا النموذج في مقطع فيديو لمراجعة سريعة للجهاز.



ويظهر جهاز الألعاب المحمول بتصميم يتضمن شاشة تدعم الطي، مع اثنان ذراع التحكم الطرفية المدمجة، ويعرض مقطع الفيديو مقطع من لعبة سباق إلا أن اللعبة لم يتم تشغيلها بشكل فعلي على الجهاز.

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ويتميز Samsung Flex Gaming بتصميم يحاكي الجهاز اللوحي، مع وحدة تحكم طرفية مدمجة بتصميم يحاكي Razer Edge.ويتوافق تصميم الشاشة مع تصميم هواتف سامسونج القابل للطي، أو جهاز Flex Hybrid وهو جهاز لوحي كبير أصدر من سامسونج بتصميم قابل للطي، مع بعض الأجزاء المتحركة.