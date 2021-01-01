تطلق Epic Games تطبيق Postparty لمشاركة مقاطع فورتنايت



فورتنايت فورتنايت

أعلنت شركة، إبيك جيمز (Epic Games)، يوم الخميس عن إطلاق تطبيقها الجديد، بوست بارتي (Postparty)، الذي يتيح للاعبين مشاركة مقاطع من لعبة فورتنايت.



وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “مع تطبيق بوست بارتي الجديد للهواتف المحمولة، سجّل مقاطع من لعبك في فورتنايت على بلاي ستيشن، وإكس بوكس، ونينتندو سويتش، والحواسيب الشخصية، ثم شاهد المقاطع وشاركها على الشبكات الاجتماعية”. وأضافت أنه يمكن للمستخدمين أيضًا حفظ المقاطع في الهواتف المحمولة.



وبعد تنزيل تطبيق بوست بارتي من متجر آب ستور لمستخدمي نظام آي أو إس، ومن متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد، يمكن الاشتراك في التطبيق باستخدام حساب إبيك جيمز.

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وبعد تشغيل لعبة فورتنايت في منصات: بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4 من سوني، وإكس بوكس سيرس إكس وإكس بوكس سيرس إس وإكس بوكس ون من مايكروسوفت، ونينتدو سويتش، والحواسيب الشخصية، يمكن للمستخدمين الضغط على زر التسجيل الخاص بكل منصة لتسجيل 30 ثانية من اللعبة. مع الإشارة إلى أن صوت اللاعب ونص الدردشة لن يكون في التسجيل.وبعد تسجيل المقطع، سيُحفظ في مكتبة تطبيق بوست بارتي، وقد تستغرق العملية ما يصل إلى 5 دقائق، وبعد اختيار المقطع وقصه إلى الطول المناسب، يمكن مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي.يُشار إلى أن إمكانية تسجيل لقطات ومشاركتها متاحة لمنصات الألعاب، ولكنها تختلف من منصة إلى أخرى، والآن يأتي تطبيق بوست بارتي ليوحد العملية ويسهلها على المستخدمين.ويبدو إن شركة، لايف أون أير (Life on Air)، التي طورت تطبيق، هاوس بارتي (Houseparty)، هي من طورت تطبيق بوست بارتي الجديد.وكانت إبيك جيمز قد استحوذت على تطبيق الدردشة المرئية الجماعية هاوس بارتي عام 2019، ولكنها أغلقته أواخر عام 2021.