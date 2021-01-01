عطل يضرب موقع «يوتيوب»

توقف منذ قليل موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» عن التشغيل، وذلك من خلال جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمول.
ويظهر من الدخول على موقع الفيديوهات يوتيوب عبارة «حدثت مشكلة في الخادم 429»، وخاصية البحث من الموقع تعمل بشكل غير منتظم.
كانت قد طرحت منصة يوتيوب شروطًا جديدة لمنشئي المحتوى المهتمين بالانضمام إلى «YouTube Partner Program»، ومعها طرح موعد مشاركة أرباح يوتيوب للمقاطع الصغيرة للفيديو «Shorts».
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