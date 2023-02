تطبيقات لا غنى عنها تساعدك في حالات الطوارئ..«تنقذك وقت الخطر»..

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تأتي الطوارئ بلا إنذار، فتحل ضيفًا ثقيلًا على قلوب البشر بمختلف أنواعها سواء كانت حالات عامة خطرة كزلزال تركيا وسوريا، ومثلها الفيضانات والأعاصير، أو الحالات الطبية الطارئة، والتعرض لأي خطر فردي يحتاج الأشخاص خلاله للمساعدة، وهنا يأتي دور الصديق التكنولوجي الأقرب لأيدينا طيلة الوقت ومعه نتعرف أكثر على تطبيقات الطوارئ..



تطبيقات الطوارئ للاستغاثة والإنقاذ والاتصال دون شبكة

ابتكرت التكنولوجيا عددا من التطبيقات الإلكترونية لحالات الطوارئ، مع تقنيات مدمجة بالهواتف تكون الخيار الأفضل للتصرف الأسرع في حالات التعرض للخطر. فتتنوع بين ما يقدم الاستغاثات السريعة أو التي تعمل دون إنترنت، ومنها ما يعمل حتى في حالات قفل الهاتف، وأخرى تعلم الأشخاص التصرف السريع بالإسعافات الأولية، وأبرزهم ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.



تطبيق يراسل الأشخاص دون اتصال بالإنترنت

المعتاد أن حالات الطوارئ الخطرة تنقطع شبكات الهواتف والإنترنت، ومعها ينقطع الشخص عن العالم وتصعب الاستغاثة، وهنا يتوفر عدد من التطبيقات للمراسلة دون إنترنت، وتتصل هذه التطبيقات بالهواتف الأخرى بتقنية البلوتوث، بشرط أن يكون الأشخاص على بُعد 150 إلى 300 قدم، ومن خلالها يمكن مراسلتهم بسهولة وكمثال على هذه النوعية من التطبيقات يُعد تطبيق Briar يُعد خيارًا مناسبًا لهواتف أندرويد. وتطبيق Bridgefy. خيارًا مناسبًا لهواتف آيفون.

قد يعجبك أيضا...

تطبيق Zello يصنع قنوات خاصة بالطوارئيظل هذا التطبيق عاملًا حتى مع إغلاق الهاتف أو إذا فرغت البطارية، لكن شرط اتصاله بالإنترنت، إذا لم ينقطع بعد. وهذا التطبيق قائم على فكرة إنشاء قنوات عامة وخاصة عن حدث معين وليكن زلزال تركيا وسوريا، فيتم صنع غرفة عامة للحدث، وبالبحث عنه مثلًا كتابة زلزال تركيا بالتطبيق أو البحث عن أحداث مشابه تعرض الأشخاص للخطر، مثل كتابة طقس، إعصار، بركان، أو حتى البحث بمدينة داخل التطبيق، تظهر القناة الخاصة بها على التطبيق ومعها يتحدث الأشخاص حول الأزمة وتقديم المساعدة لمعرفة من يتعرضون للخطر الآن. الأمر أشبه بقنوات تليجرام التي تتيح الدخول مباشرة بالبحث، لكن تتيح الصوت والاستخدام مع قفل الهاتف.أيضًا من خلال عندما تطبيق Zello، بعد الاتصال بالقناة إذا تم إغلاق الهاتف تستمر في سماع أي شخص يتحدث عبر القناة، فيكون الأفضل في حالات الطوارئ. وهو متاح لهواتف آيفون وأندرويد بمختلف أنواعها.تطبيقات الطوارئ لمشاركة الموقع عبر الخريطةتطبيقات الطوارئتساعد هذه التطبيقات على الاتصال بخدمات الطوارئ، من خلال مشاركة الموقع، وهي خدمة متاحة في عدد من التطبيقات بل بعضهم يتيح مشاركة الموقع لايف، حتى مع التحرك يستطيع الأشخاص الوصول لصاحب حالة الطوارئ، ويكون الأنسب في خالة التعرض للخطف، أو حتى الناجين تحت أنقاض الزلازل ولازالوا على قيد الحياة. وأبرزها تطبيقات واتساب وماسنجر، iMessage، خرائط جوجل أو SirenGPS.تطبيقات الإسعافات الأولية تتعلم منها التصرف وقت الخطرفي حالات طوارئ فردية يتعرض الشخص للتصرف اللحظي، وهذا ما تفعله هذه النوعية من التطبيقات، وهي إرشاد الأشخاص للتصرف الصحيح، خاصة في حالات الطوارئ الصحية، فعلى سبيل المثال يتيح تطبيق الهلال الأحمر الارشادات الكاملة لأي حالة طبية طارئة، ومتوفر على جوجل بلاي وآب ستور، وإن لم يتاح تطبيق للهلال الأحمر متاحًا في بلدك يمكنك الاتصال بالرقم الساخن، أو الاتصال بخدمة الطوارئ الطبية واتباع تعليمات الإسعافات الأولية.خدمات الطوارئ SOS المدمجة بالهواتف لآيفون وأندرويدحالياً تطورت تقنيات الهواتف واهتمت أكثر بالحماية في حالات الطوارئ، فتأتي مدمجة بعدد من المميزات الهامة مثل «SOS»، (Save Our Selves أو Save Our Souls)، والمتعرف عليها أنها تتوفر بهواتف الآيفون فقط، لكن على العكس فهي متاحة بهواتف الأندرويد ايضاً.طوارئ SOS في هواتف آيفون:توفر هواتف آيفون ميزة (طوارئ SOS) Emergency SOS لطلب المساعدة والاستغاثة، بل أحدث ما تم تطويره داخلها هو معرفة الهواتف بمفردها أن صاحبها يتعرض للخطر الآن، وفقاً لآخر إصدارات شركة أبل.وتتيح هذه الخاصية تنبيه جهات الاتصال المخصصة للطوارئ بهاتفك. وبمجرد الضغط على مكالمة طوارئ، يتصل آيفون تلقائيًا بالرقم المحلي المخصص للطوارئ. من خلال شريط التمرير الذي يظهر تلقائياً بالضغط على أزرار الغلق.وفيما يخص أحدث إصدارات أبل من طرز آيفون 14 وآيفون 14 برو، فأتاحت الشركة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية عن طريق إرسال رسالة نصية إلى خدمات الطوارئ في حالة كان الهاتف خارج التغطية مع توفر تطبيق Find My لمشاركة موقعك مع الأشخاص عبر الأقمار الصناعية.طوارئ SOS في هواتف أندرويد:تتوفر طوارئ SOS في هواتف أندرويد العاملة فقط بنظام التشغيل أندرويد 12 أو الإصدارات الأحدث ومن خلالها يستطيع الشخص تفعيل ميزة (اتصالات الطوارئ) Emergency SOS للاستغاثة أثناء حالات الطوارئ، فينبه جهات الاتصال لإخطارهم بموقعك الجغرافي ويستطيع تسجيل فيديو عن الحالة الطارئة التي يتعرض لها صاحب الهاتف لها. فضلاً عن توفير الاتصال بخدمات الطوارئ، وإرسال تنبيهات لجهات الاتصال المُحددة.