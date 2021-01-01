رفع الحظر رسميًا عن حسابات دونالد ترامب بجميع منصات ميتا.. بعد حجب لعامين..

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أعلنت شركة ميتا عن اعتزامها رفع الحظر عن حسابات دونالد ترامب بمنصات فيسبوك وإنستجرام، منذ أسابيع، ووفقًا للمتحدث باسم شركة ميتا، أندي ستون، تم رفع الحظر رسميًا صباح اليوم بعد حجب دام لعامين.



وكان حساب ترامب تم تعليقه عقب هجوم أنصاره واقتحامهم مبنى الكابيتول بعد رفضهم نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ووقتها شجع ترامب على أعمال الشغب والاقتحام، فخرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج عبر منشور على فيسبوك قال خلاله: «إن حسابي ترامب حُظرا لإثارته العنف وإشادته بأعمال الشغب التي جاء بها أنصاره».



ومع رفع الحظر اليوم، أشارت «ميتا» لشروط أهمها إن انتهك ترامب مرة أخرى سياسات المحتوى الخاصة بمنصات الشركة، فستخضع حساباته لحظر جديد تتراوح مدته من شهر إلى عامين، تبعًا لخطورة الانتهاك.