رفع الحظر رسميًا عن حسابات دونالد ترامب بجميع منصات ميتا.. بعد حجب لعامين..

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › رفع الحظر رسميًا عن حسابات دونالد ترامب بجميع منصات ميتا.. بعد حجب لعامين..

صورة الخبر: دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلنت شركة ميتا عن اعتزامها رفع الحظر عن حسابات دونالد ترامب بمنصات فيسبوك وإنستجرام، منذ أسابيع، ووفقًا للمتحدث باسم شركة ميتا، أندي ستون، تم رفع الحظر رسميًا صباح اليوم بعد حجب دام لعامين.

وكان حساب ترامب تم تعليقه عقب هجوم أنصاره واقتحامهم مبنى الكابيتول بعد رفضهم نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ووقتها شجع ترامب على أعمال الشغب والاقتحام، فخرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج عبر منشور على فيسبوك قال خلاله: «إن حسابي ترامب حُظرا لإثارته العنف وإشادته بأعمال الشغب التي جاء بها أنصاره».

ومع رفع الحظر اليوم، أشارت «ميتا» لشروط أهمها إن انتهك ترامب مرة أخرى سياسات المحتوى الخاصة بمنصات الشركة، فستخضع حساباته لحظر جديد تتراوح مدته من شهر إلى عامين، تبعًا لخطورة الانتهاك.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رفع الحظر رسميًا عن حسابات دونالد ترامب بجميع منصات ميتا.. بعد حجب لعامين..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86076

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager