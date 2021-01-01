وكالة «ناسا» ترصد انفصال خيوط عملاقة من الشمس

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رصدت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لأول مرة لحظات انفصال خيوط عملاقة من كتلة الشمس قرب القطب الشمالي فيها، وأوضح الفيديو ابتعاد جزء من بلازما الشمس، التي هي غاز أيوني مكهرب وساخن عن كتلة هذا النجم، ثم يدور هذا الجزء في دوامة قطبية ضخمة، قبل أن يتجه إلى القطب الشمالي في الشمس.



ونشرت «تاميثا سكوف» خبيرة الطقس، الفيديو على حسابها الرسمي عبر «تويتر»، وقالت إن مصدره مرصد «دينامكس» التابع لوكالة «ناسا»، مضيفة أن الحديث يدور عن داومة قطبية، مشيرة إلى انفصال مواد من الجزء الشمالي من الشمس قبل أن تدور في داومة قطبية.



ووصفت «ناسا» الخيوط الشمسية بأنها سحب مليئة بالجسيمات المشحونة التي تطفو فوق الشمس، لكنها لا تبتعد عنها بسبب القوة المغناطيسية، وتظهر هذه الخيوط في أشكال متمددة وغير مستقيمة تنطلق من سطح الشمس.

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ولتفسير هذه الظاهرة، قال «سكوت ماكينتوش» عالم الفيزياء الشمسية، لموقع «سبيس» العلمي: «بمجرد حدوث كل دورة شمسية، تتشكل (الخيوط الأيونية) عند خط العرض 55 وتبدأ في الحركة نحو المناطق القطبية».وتابع أن الأمر «مثير للفضول»، لأن سبب تحركها نحو المنطقة القطبية، ثم اختفاءها وعودتها بعد 3 أو 4 سنوات.