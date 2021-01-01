تفقد «جوجل» 7% من أسهمها بعد معلومة خاطئة بمنصتها للذكاء الاصطناعي «Bard»

الخطأ بالشركات الكُبرى لا يلقى أي أعذار، وفيما يخص عملاق البحث جوجل، فالخطأ يكبده ملايين، فمنذ أيام أطلقت شركة جوجل منصة جديدة باسم «Bard»، تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجاوب على أسئلة البشر، وحينها أصدرت معلومة خاطئة عن تليسكوب ناسا فائق القوة «جيمس ويب»، عن طريق عرض فيديو على «تويتر»، يشرح كيف لقدرة الأداة أن تُجيب على الأسئلة، وتستطيع تبسيط المعلومات.
وتضمنت الإجابات معلومة تفيد بأن «جايمس ويب» هو أول تليسكوب ينجح في تصوير كوكب خارج النظام الشمسي، وبالواقع أول تليسكوب نجح بالفعل في تصوير الكواكب خارج النظام الشمسي كان التليسكوب الأوروبي «VLT بعام 2004.
الخطأ الذي كلف صاحبه 100 مليار دولار
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