تفقد «جوجل» 7% من أسهمها بعد معلومة خاطئة بمنصتها للذكاء الاصطناعي «Bard»



Bard Bard

الخطأ بالشركات الكُبرى لا يلقى أي أعذار، وفيما يخص عملاق البحث جوجل، فالخطأ يكبده ملايين، فمنذ أيام أطلقت شركة جوجل منصة جديدة باسم «Bard»، تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجاوب على أسئلة البشر، وحينها أصدرت معلومة خاطئة عن تليسكوب ناسا فائق القوة «جيمس ويب»، عن طريق عرض فيديو على «تويتر»، يشرح كيف لقدرة الأداة أن تُجيب على الأسئلة، وتستطيع تبسيط المعلومات.



وتضمنت الإجابات معلومة تفيد بأن «جايمس ويب» هو أول تليسكوب ينجح في تصوير كوكب خارج النظام الشمسي، وبالواقع أول تليسكوب نجح بالفعل في تصوير الكواكب خارج النظام الشمسي كان التليسكوب الأوروبي «VLT بعام 2004.



الخطأ الذي كلف صاحبه 100 مليار دولار

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bard ai google أداة جوجل تنافس chatgpt - صورة أرشيفيةفلم يمر الخطأ مرور الكرام بل كلّف شركة «ألفابت»، المالكة لـ«جوجل«، خسارة 7% من قيمة أسهمها بالبورصة العالمية، مما خفض قيمتها السوقية بمعدل 100 مليار دولار، بحسب «رويترز».بدأ الهجوم على المعلومات المغلوطة المُطلقة من منصة Bard من جوجل، باحث في «جامعة نيوكاسل»، يُدعى «كريس هاريسون»، وتلاه هجوم شرس من الباحثين على «تويتر». فاستنكروا جميعًا عدم قيام عملاق التكنولوجيا بعملية التأكد من صحة المعلومات المعروضة في الفيديو التوضيحي قبل نشره.