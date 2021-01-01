زيادة سعرية على سيتروين سي إليزيه 2023 في مصر



سيتروين سي إليزيه سيتروين سي إليزيه

تعتبر سي اليزيه واحدة من أهم السيارات التي تقدمها شركة القصراوي جروب في مصر، وذلك باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات سيتروين في مصر، حيث تقدمها الشركة كسيارة سيتروين الوحيدة من فئة سيدان بالسوق المحلي.



ومؤخرا أعلنت الشركة عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2023 من هذه السيارة في السوق المصري، والذي أصبحت أسعاره الرسمية المعلنة كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى كومفورت بسعر 489 ألف جنيه (بعد زيادة 30 ألف جنيه).

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- فئة ثانية لكشري بسعر 529 ألف جنيه (بعد زيادة 30 ألف جنيه).يتم تقديم موديل 2023 من هذه السيارة بمحرك واحد 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المقدمة بهذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- فرش داخلي من القماش.- كمبيوتر رحلات.- تكييف يدوي.- راديو ومشغل أسطوانات.- بلوتوث ومنفذ USB.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.