تطلق «لاند روفر» سيارة جديدة باهظة الثمن بمناسبة توسعاتها في عرض مركباتها



لاند روفر لاند روفر

أطلقت شركة السيارات لاند روفر، سيارة رينج روفر حصرية، وتم تطويرها من قبل قسم عمليات المركبات الخاصة كإصدار خاص في المملكة المتحدة فقط، حيث سيتم تصنيع 16 نموذجًا فقط، بمناسبة افتتاح صالة عرض للشركة تم تجديدها حديثًا في لندن.



وتم بيع السيارة بالفعل على الرغم من سعرها الباهظ البالغ 250 ألف جنيه إسترليني، إلى حد كبير في منطقة رولز رويس كولينان، ووفقًا لأسعار الصرف الحالية، يكون هذا حوالي 301000 دولار أو 281000 يورو.



تم طلاء «رينج روفر» باللون الرمادي اللامع مع سقف Corris Grey Gloss المتباين، على عجلات مقاس 23 بوصة مع تشطيبات من الساتان الأسود وCorris Grey Satin.

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وتحصل على مجموعة متنوعة من اللمسات الخارجية لـ SV Anthracite وGraphite Atlas وشارات نصية معدنية مكونة من قطعتين من الكروم الأسود.صُنع هذا الأخير من قبل أقدم صائغ مملوك لعائلة في بريطانيا «فاتوريني» ويوجد في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة، ومن بين التغييرات الخارجية مصابيح البركة التي تحمل علامة SV Bespoke، وشعارات SV محفورة بالليزر، ودائرة SV دائرية بيضاء من السيراميك، وقطعة بيضاوية سوداء من Land Rover.بسعر ربع مليون جنيه إسترليني، يتطلب الإصدار الخاص علاوة هائلة على سيارة رينج روفر الأساسية، المتوفرة في المملكة المتحدة من أقل من 100000 جنيه إسترليني.والسيارة أغلى بكثير من SV ذات قاعدة العجلات الطويلة التي تتصدر النطاق، والتي تكلف 181.720 جنيهًا إسترلينيًا «فقط»، على الرغم من قسط التأمين الضخم، فإن ذلك لم يمنع 16 ثريًا من توقيع أسمائهم على الخط المنقط لشراء أفخم نسخة من الجيل الحالي من سيارات الدفع الرباعي.