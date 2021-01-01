تستدعي فولكس فاجن 21 ألف سيارة كهربائية قبل تعرضها للأعطال



فولكس فاجن فولكس فاجن

أصدرت فولكس فاجن استدعاءً لما يقرب من 21.000 سيارة ID.4 الكهربائية بالكامل كروس لأنها ربما تفقد الطاقة وتتوقف أثناء القيادة.



تكمن المشكلة في البرنامج الذي يتحكم في بطارية الجهد العالي، والتي يمكنها إعادة ضبط نفسها في ظل ظروف معينة وبالتالي إلغاء تنشيط محول النبض أثناء إعادة ضبطه. نتيجة لذلك، قد يفقد المحرك الكهربائي للسيارة الطاقة.



تأثرت 20،904 سيارة ID.4 التي تم بناؤها في الفترة ما بين 26 مايو 2020 و20 يناير 2022، حيث تم اكتشاف المشكلة مبدئيًا في يوليو 2021، ولكن بحلول سبتمبر، خلصت العلامة التجارية الألمانية إلى أن السائقين لم يتعرضوا للخطر ولا تتأثر وظائف الكبح.

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ومع ذلك، لم يتم إغلاق التحقيق وفي يناير 2022، تقدم مورد فولكس فاجن وقال إن برنامج محول النبض لديه مشاكل أيضًا، مما قد يؤدي إلى التوقف. لا تتأثر السيارات الأحدث بهذه المشكلة، كما تقول فولكس فاجن، لأنها تستخدم إصدارًا أحدث من البرامج، لذا فإن السيارات التي تم تصنيعها بعد 20 يناير 2022 جيدة.ستُظهر المركبات المتأثرة تنبيهًا على لوحة القيادة بحلول نهاية شهر مارس، لتوجيه المالكين لتحديد موعد خدمة في وكيل فولكس فاجن لتركيب إصلاح برنامج لوحدة التحكم في إدارة البطارية ذات الجهد العالي ووحدة التحكم في عاكس النبض. خضعت حوالي 1000 ID.4 لعامي 2022 و 2023 جزءًا من عملية استدعاء أخرى، حيث يمكن أن يحتك كابل البطارية 12 فولت بعمود توجيه التقاطع ويصبح معطلًا، مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وربما إلى حريق.باعت فولكس فاجن أكثر من 20000 وحدة من ID.4 في الولايات المتحدة في عام 2022 وما مجموعه أكثر من 300000 سيارة في جميع أنحاء العالم، بانخفاض 20 في المائة تقريبًا عن عام 2021.يبدأ محرك VW ID.4 بسعر 39،995 دولارًا للقاعدة القياسية التي تحتوي على محرك خلفي واحد، وبطارية 62 كيلو وات في الساعة، ونطاق تقديري لـ EPA يبلغ 209 أميال، وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة، ومقاعد أمامية مُدفأة.أغلى إصدار من السيارة ID.4 وAWD Pro S Plus، يبدأ من 55245 دولارًا، ويقدم نظام الدفع الرباعي، ومجموعة من 255 ميلاً، وحزمة بطارية 82 كيلو وات في الساعة، ومقاعد خلفية مُدفأة، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ بثلاث مناطق، وعجلات 20 بوصة، من بين lميزات أخرى.