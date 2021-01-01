(الأوراق المطلوبة وأماكن البيع ومحطات الشحن) لترخيص سيارة كهربائية 2023 ..



السيارة كهربائية السيارة كهربائية

بعد تداول أخبار عن وجود السيارات الكهربائية في مصر، بات يسأل الكثير من الأشخاص عن هذه السيارة، التي تعمل بالطاقة الكهربائية وليس بالبنزين، تعد نقطة تحول جديد في تقليل نسبة الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات، فضلا عن توفير تكلفة الشحن الزائدة في شتي المجالات.



ومع توفير محطات شحن سيارات الكهربائية، ووجود أماكن لبيع تلك السيارات الكهربائية في مصر لعام 2022، وسرعة انتشارها في السوق المحلي المصري والتي تعد محطة جديدة في صناعة السيارات في مصر.



ويعرض «المصري اليوم» خطوات تراخيص وأماكن البيع ومحطات الشحن .

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لتوفير الوقت والجهد على المواطنين أصحاب السيارات الكهربائية، التي تعمل على توفير قدرًا كبيرًا من النفقات الخاصة بالصيانة واستهلاك البنزين للسيارات .خطوات إصدار ترخيص سيارة كهربائية1- على مالك المركبة التوجه إلى أقرب وحدة مرور، التابعة للمنطقة السكنية، التي يقيم بها ومن أجل استخراج ترخيص لها.2- تقدم مالك السيارة مستند طلب ترخيص السيارة على النموذجين 251 و351 ولا بد من تقديمها أمام أقسام المرور التي يتوفر بها أجهزة الحاسوب، ويجب أن يكون المالك أو وكيله بحوزته مستند رسمي يثبت صحة إقامته داخل العنوان الذي المتواجد في المستندات الرسمية.3- تقديم مالك المركبة مستندًا رسميًا يثبت صحة ملكيته للمركبة .رسوم إصدار ترخيص السيارة الكهربائية والأوراق المطلوبة1- تأمين اللوحات 100 جنيه.2- قيمة الملصق الإلكتروني 75 جنيها.3- تكلفة إصدار رخصة القيادة 20 جنيها.4- ختم التنمية 10 قروش.5- ختم جودة 3 جنيهات.6- مقابل تطوير اللوحات 115 جنيها7-- نموذج الفحص الفني 101 مرور + ختم شرطة 2.10 جنيه + 5 جنيهات.طابع الشهيد 5 جنيهات.8- الرسم السنوي لاستخدام الراديو 104 جنيهات.9- رسوم استخدام اللوحات 40 جنيهًا.10- صندوق تحسين الخدمات المرورية المحافظة بحد أقصى 50 جنيهًا.11- الفحص الفني ممكن بحد أقصى 200 جنيه.12- إيصال إطفاء + ختم شرطة 5 جنيهات + 15 جنيها.13- لابد من تقديم بصمة المحرك وشاسيه السيارة، على إحدى استمارات الفحص الفني بالملف.14- يفحص مهندسون متخصصون السيارة بالنسبة للأمان والمتانة .ويذكر أن أثناء التراخيص يجب القيام بدفع التأمين الإجباري على السيارة سنوي أو ثلاث سنوات، وشراء حقيبة إسعافات أولية بالإضافة إلى مثلث تحذير ودفع الرسوم والضرائب المقررة.أماكن الشحن للسيارات الكهربائيةشارع التسعين الجنوبي التجمع الخامس،- محطة شيل أوت.. 19 محور الشهيد الحي العاشر، مدينة نصر، محافظة القاهرة?.محطة «ريفولتا» بكارفور المعادي، البساتين دار السلام، القاهرة.محطة «ريفولتا» الاباجية، الخليفة والمقطم، القاهرة.