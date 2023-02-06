على رأسها البنوك بنسبة 8.3% ..صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.3%، 8.2%، على التوالي، أعقبهما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.6%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4%، وصعد قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2%، 3%، على التوالي، وقفز قطاعي العقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، 2%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.4%، ثم قطاعي التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، فيما تراجعت 3 قطاعات وهي السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، 1.1%، 0.8%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 17613.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2879.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنحو 2.47% ليغلق عند مستوى 4365.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.23% ليغلق عند مستوى 20548.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3415.43 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 53.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 633.9 مليار جنيه إلى 680.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 194 مليار جنيه إلى 197.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 827.9 مليار جنيه إلى 877.7 مليار جنيه بنسبة نمو 6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.

المصدر: اليوم السابع

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