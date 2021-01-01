كلبة ترعى دمى خنازير كأنها أطفالها ..الأمومة مسيطرة عليها..

اكتسبت أنثى كلب الراعي الالماني، البالغة من العمر 15 شهرًا، اهتمامًا كبيراً على منصات التواصل الاجتماعى بعدما حصل مقطع فيديو لها وهي ترعى لعبتين من الخنازير على 2.9 مليون مشاهدة، حيث اشترت ناتالى بانكس من ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا، الخنازير من أجل كلبتها "ثيا" عندما كانت جروًا، لكنها أعطتها لها مؤخرًا.
قالت بانكس لمجلة نيوزويك: "لقد قمت بتجميعها فى أمتعتهم حتى انتهت من مرحلتها المدمرة من اللعب، أخرجتهم ووضعتهم في صندوق ألعابها دون أن نفكر كثيرًا في ذلك"، وعندما اكتشفت ثيا لعبة الخنازير، كان رد فعلها غير متوقع على الإطلاق - فقد بدأت في الاعتناء بهم تقريبًا على الرغم من أنهم كانوا كلابها.
وأوضحت بانكس: "إنها تتنقل بين رعاية ألعابها من دمى الخنازير ولعب الكرة، وعادةً ما يكون لدينا كرة فى أحضاننا لنرميها لها في جميع الأوقات فهي تحب ذلك"، ولكن عندما حاولت بانكس رمي إحدى دمى الخنازير لتقوم ثيا بإحضارها، كان رد الفعل مختلفًا تمامًا، وقالت بانكس: "رميته دون أن أعلم أنه طفلها شاهدت كيف التقطته بلطف وعرفت على الفور أنها تعامله مثل جرو".
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