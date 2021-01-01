كلبة ترعى دمى خنازير كأنها أطفالها ..الأمومة مسيطرة عليها..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اكتسبت أنثى كلب الراعي الالماني، البالغة من العمر 15 شهرًا، اهتمامًا كبيراً على منصات التواصل الاجتماعى بعدما حصل مقطع فيديو لها وهي ترعى لعبتين من الخنازير على 2.9 مليون مشاهدة، حيث اشترت ناتالى بانكس من ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا، الخنازير من أجل كلبتها "ثيا" عندما كانت جروًا، لكنها أعطتها لها مؤخرًا.

قالت بانكس لمجلة نيوزويك: "لقد قمت بتجميعها فى أمتعتهم حتى انتهت من مرحلتها المدمرة من اللعب، أخرجتهم ووضعتهم في صندوق ألعابها دون أن نفكر كثيرًا في ذلك"، وعندما اكتشفت ثيا لعبة الخنازير، كان رد فعلها غير متوقع على الإطلاق - فقد بدأت في الاعتناء بهم تقريبًا على الرغم من أنهم كانوا كلابها.

وأوضحت بانكس: "إنها تتنقل بين رعاية ألعابها من دمى الخنازير ولعب الكرة، وعادةً ما يكون لدينا كرة فى أحضاننا لنرميها لها في جميع الأوقات فهي تحب ذلك"، ولكن عندما حاولت بانكس رمي إحدى دمى الخنازير لتقوم ثيا بإحضارها، كان رد الفعل مختلفًا تمامًا، وقالت بانكس: "رميته دون أن أعلم أنه طفلها شاهدت كيف التقطته بلطف وعرفت على الفور أنها تعامله مثل جرو".

وفي صباح اليوم التالي، قالت بانكس "أحضرت ثيا لصاحبها الخنزير البرتقالي أيضًا: "لقد كانت إضافة مفاجئة لي ولعائلتى"، وأضافت بانكس: "هي دائما تتحقق منهم حيث نحتفظ بها في صندوق نخرجه لها لأن لدينا كلابًا أخرى لن تكون لطيفة معها، لذلك نحافظ عليها آمنة."

واضافت بانكس: "إنها كلب محب للغاية، نطلق عليها اسم العملاق اللطيف لأن وزنها يزيد عن 100 رطل لكنها لطيفة، لقد تبنت ألعابًا أخرى من قبل، لكن الخنازير ارتقت بها حقًا إلى المستوى التالي."

وبعد أن حصد الفيديو ملايين المشاهدات، أسعد حب ثيا وخنازيرها قال مالكها: "لطالما كنت من النوع الذي يريد أن يجلب الفرح للآخرين، لذا فإن معرفة عدد الأشخاص الذين تأثروا بقصتها كان بمثابة نعمة كبيرة لقلبي".

المصدر: اليوم السابع

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