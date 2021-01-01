قد يؤدي خفض السعرات الحرارية إلى إبطاء الشيخوخة بنسبة 25%

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توصلت دراسة جديدة إلى أن خفض السعرات الحرارية قد يجعلك أصغر سنا، حيث نظر الباحثون إلى 220 شخصًا - قلل ثلثهم من تناول السعرات الحرارية بنسبة 25% على مدار عامين - بينما كان البقية يأكلون بشكل طبيعي، ويزعم المؤلفون أن الأشخاص الذين يخفضون السعرات الحرارية يتقدمون في العمر بنسبة تصل إلى 3 % بشكل أبطأ - مما قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية ، أنه من المعروف أن خفض السعرات الحرارية يجعل الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر صحة من خلال فقدان الوزن، ولكن هذه هي أول دراسة طويلة الأمد لخفض السعرات الحرارية لدى الأشخاص الأصحاء وغير البدناء، وهو يدعم الدراسات السابقة التي أجريت على الفئران والجرذان التي أظهرت أن خفض السعرات الحرارية هو أحد أفضل الطرق لتحقيق حياة أطول وأكثر صحة.



كان من الممكن رؤية أخصائيو الحميات يتقدمون في العمر بشكل أبطأ باستخدام اختبار دم متطور تم إنشاؤه فقط في العقد الماضي، وتم تطوير الاختبار باستخدام علامات الشيخوخة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ، والتي تم تتبعها في مئات الأشخاص من سن 26 إلى 45 عامًا، وكانت علامات التقدم في السن هذه متطابقة مع النشاط الجيني في الجسم، ثم تم استخدام هذا النشاط الجيني وحده للحكم على مدى سرعة تقدم الشخص في العمر في اختبار الدم النهائي.

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قال الدكتور دانيال بيلسكي ، الذي قاد الدراسة من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا في نيويورك: "هذه الدراسة مثيرة للغاية لأننا وجدنا أن تقييد السعرات الحرارية يمكن أن يقلل من وتيرة تقدم الأشخاص في العمر بيولوجيًا، وأن إبطاء الشيخوخة البيولوجية يعني العيش لفترة أطول والمرض لاحقًا، لذلك ، قد لا يفيد تقييد السعرات الحرارية الأشخاص الذين يعانون من السمنة فحسب ، بل قد يمنح الأشخاص الأصحاء حياة أطول وأكثر صحة".نظر البحث ، الذي نُشر في مجلة Nature Aging ، إلى أشخاص من نيوزيلندا تمت مساعدتهم على خفض السعرات الحرارية من خلال جلسات إنقاص الوزن الأسبوعية في دراسة سابقة، وبدأ المتطوعون بـ 27 يومًا من الوجبات في أجزاء أصغر ، والتي تم توفيرها لهم ، ثم استمروا في اتباع نظام غذائي بمفردهم ، وفقدوا 15% من وزنهم في السنة الأولى، ولم يحقق الجميع هدف خفض السعرات الحرارية بنسبة 25 %.لكن تحليل مجموعة الحمية ككل وجد أنهم تتراوح أعمارهم بين 2 و 3% أبطأ من الأشخاص الذين يأكلون كالمعتاد، ويبدو أن أولئك الذين خفضوا السعرات الحرارية بنسبة تزيد عن 10% هم الأكثر استفادة ، حيث يشيخون بنسبة 1% بشكل أبطأ من أولئك الذين يقللون من تناول السعرات الحرارية.قال الدكتور كالين رايان، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة، من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا: "ربما لا يكون تقييد السعرات الحرارية متاحًا للجميع، والنتائج التي توصلنا إليها مهمة لأنها توفر أدلة من تجربة عشوائية على أن إبطاء شيخوخة الإنسان قد يكون ممكنًا".