تعرف على أسباب الإصابة بمرض «اليرقان» وأعراضه وطرق علاجه

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اليرقان هو حالة صحية يتحول فيها لون بشرتك إلى اللون الأصفر، وليس الجلد فقط، بل حتى الجزء الأبيض من عينيك والأغشية المخاطية تتحول إلى اللون الأصفر، ويحدث هذا بسبب ارتفاع مستويات البيليروبين، وهي صبغة صفراء برتقالية صفراء يفرزها الكبد.



يحدث اليرقان عند وجود مشكلة في إنتاج البيليروبين، ويمكن أن تحدث هذه الحالة الصحية عندما تكون هناك مشكلة في إنتاج البيليروبين في الجسم مما يؤدي إلى زيادته أضعافا مضاعفة. بخلاف ذلك، يمكن أن تؤدي الآثار الجانبية لبعض الأدوية، أو مرض حصوة المرارة ، أو سرطان البنكرياس إلى حدوث هذا المرض، وذلك حسب ما ذكره موقع "newsbytesapp".



يعتبر تغير لون الجلد أو بياض العين إلى درجات اللون الأصفر هو العلامة الأساسية لهذه الحالة الصحية، وقد يعاني الأشخاص المصابون به أيضًا من الحكة في الجسم، وتعتبر الحمى والتعب والقيء وفقدان الوزن وآلام البطن هي أيضًا بعض الأعراض المصاحبة لليرقان.

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يمكن أن يؤدي اليرقان إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وحتى تلف في الدماغ، نظرًا لأن الجسم ينتج مستويات عالية من البيليروبين أثناء اليرقان، فقد يكون سامًا إلى حد كبير، ويمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى شيء أكثر خطورة مثل اليرقان عند الرضع، وهو نوع من تلف الدماغ. بخلاف ذلك، فإن مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ والغازات والحموضة والإسهال لها أيضًا فرصة للظهور بسببها.قد لا يحتاج البالغون إلى علاجات عاجلة ولكن الأطفال يحتاجون إليها، وعادة لا يكون اليرقان سببًا للقلق عند البالغين ومع ذلك، يمكن أن يكون شديدًا عند الرضع، وقد يُطلب من أمهات الأطفال المصابين بهذه الحالة تقديم وجبات متكررة وأكثر.وينصح الطبيب أيضًا بالعلاج بالضوء الذي يساعد على تكسير البيليروبين في الجلد. وفي البالغين، لا يتم علاج اليرقان ولكن يتم علاج الحالة الأساسية التي تسببت فيه.