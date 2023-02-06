الإحصاء: 212.1 مليون دولار صادرات مصر من منتجات الألبان

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر التجارة الخارجية، أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.

ذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالي وصادرات مصر من منتجات الألبان والبيض والتي بلغت 212 مليون و170 ألف دولار

وقد تركزت الصادرات في (9)اصناف اساسية وهي:

1- جبن بيضاء بـ165 مليون دولار

2- قشطة معلبة بـ32.594 مليون دولار

3- عسل نحل بـ6.808 مليون دولار

4- سمن وزبد بـ3.631 مليون دولار
5- جبن رومي وشيدر بـ3 مليون دولار

6- جبن مبشور أنواع بـ 3.5 مليون دولار

7- لبن رايب بـ 2.940 مليون دولار

8 - بيض معد للإخصاب بـ مليونين دولار

9- جبنة روكفور بـ مليون دولار

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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