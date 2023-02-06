الإحصاء: 212.1 مليون دولار صادرات مصر من منتجات الألبان

تعتبر التجارة الخارجية، أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.
ذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالي وصادرات مصر من منتجات الألبان والبيض والتي بلغت 212 مليون و170 ألف دولار
وقد تركزت الصادرات في (9)اصناف اساسية وهي:
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