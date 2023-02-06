«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»: 100 ألف دولار صادرات مصر من الفسيخ

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كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من الأسماك خلال عام 2022 بلغت 61 مليون و400 ألف دولار.
أشار التقرير إلى أن الصادرات تركزت في (9) أصناف هي:
1- جمبري وأستاكوزا بـ39.5 مليون دولار
2-سمك بلطي بـ14.5 مليون دولار
3-سمك فليه بـ2.713 مليون دولار
4-سمك قراميط وأنقليس بـ650 ألف دولار
5-رنجة بـ250 ألف دولار
6-سمك قاروس بـ136 ألف دولار
7- أسماك مملحة (فسيخ ) بـ100 ألف دولار
8- سمك مدخن بـ100 ألف دولار
9-كافيار بـ50 ألف دولار
تعتبر التجارة الخارجية، أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.
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