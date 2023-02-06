أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة..

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري، بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 فبراير، و فقد الجرام نحو 5 جنيهات، بعد ارتفاعها بقيمة مماثلة، ببداية التعاملات، لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه بالمستهل، ويسجل عيار 21، وهوالأكثر طلبا بالأسواق 1725جنيها,' وذلك في ظل تراجع أسعار الذهب، ببورصة الذهب العالمية، إلى 1860 دولار للأوقية.
ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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