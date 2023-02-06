أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة..

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أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري، بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 فبراير، و فقد الجرام نحو 5 جنيهات، بعد ارتفاعها بقيمة مماثلة، ببداية التعاملات، لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه بالمستهل، ويسجل عيار 21، وهوالأكثر طلبا بالأسواق 1725جنيها,' وذلك في ظل تراجع أسعار الذهب، ببورصة الذهب العالمية، إلى 1860 دولار للأوقية.

ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 1971 جنيهًا.

عيار 21

سجل عيار 21 سعر 1725 جنيهًا.

عيار 18
سجل عيار 18 نحو 1478 جنيهًا.

عيار 14

وسجل عيار 14 نحو 1150 جنيهًا.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 13800 جنيهًا.

سعر الأوقية

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1860 دولارًا

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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