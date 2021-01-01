بخطوات سهلة .. طريقة عمل عيش السرايا

عيش السرايا
عيش السرايا من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها المختلف عن باقي الحلويات.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، ، طريقة عمل عيش السرايا فيما يلي…
مقادير عيش السرايا
توست مكعبات محمص
3كوب حليب
3ملعقة كبيرة نشا
2علبة قشطة
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
2كوب سكر
نصف كوب ماء ساخن
50جرام زبدة
كوب فستق مجروش
طريقة تحضير عيش السرايا
في طاسة على النار نضع السكر ونصف كوب ماء فاتر ونتركه حتى يتكرمل مع ملاحظته من وقت لآخر حتى يأخذ لون ذهبي ثم نضيف القليل من الماء الساخن ونقلبه جيداً ثم نضيف الزبدة ونذوبها في الكراميل حتى يتكون صوص كراميل خفيف ثم في كازرولة على النار نضع الحليب والنشا ونقلبهم جيداً بشكل مستمر دون انقطاع حتى يصبح قوامه كثيف وكريمي ثم نضع القشطة والفانيليا ونقلب جيداً ثم في بايركس نضع مكعبات التوست المحمص ونشربه بصوص الكراميل الخفيف ونقلب جيداً ثم نضع طبقة الكريمة ونساويها جيداً ونزين بالفستق ونتركها حتى تهدأ تماماً ثم ندخله البايركس الثلاجة لمدة 4 ساعات تقريباً ويقدم بالهنا والشفا
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