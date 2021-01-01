بخطوات سهلة .. طريقة عمل عيش السرايا



عيش السرايا عيش السرايا

عيش السرايا من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها المختلف عن باقي الحلويات.



قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، ، طريقة عمل عيش السرايا فيما يلي…



مقادير عيش السرايا

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توست مكعبات محمص3كوب حليب3ملعقة كبيرة نشا2علبة قشطةملعقة صغيرة فانيليا سائلة2كوب سكرنصف كوب ماء ساخن50جرام زبدةكوب فستق مجروشطريقة تحضير عيش السرايافي طاسة على النار نضع السكر ونصف كوب ماء فاتر ونتركه حتى يتكرمل مع ملاحظته من وقت لآخر حتى يأخذ لون ذهبي ثم نضيف القليل من الماء الساخن ونقلبه جيداً ثم نضيف الزبدة ونذوبها في الكراميل حتى يتكون صوص كراميل خفيف ثم في كازرولة على النار نضع الحليب والنشا ونقلبهم جيداً بشكل مستمر دون انقطاع حتى يصبح قوامه كثيف وكريمي ثم نضع القشطة والفانيليا ونقلب جيداً ثم في بايركس نضع مكعبات التوست المحمص ونشربه بصوص الكراميل الخفيف ونقلب جيداً ثم نضع طبقة الكريمة ونساويها جيداً ونزين بالفستق ونتركها حتى تهدأ تماماً ثم ندخله البايركس الثلاجة لمدة 4 ساعات تقريباً ويقدم بالهنا والشفا