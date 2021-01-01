عملية دهس بالقدس .. فيديوl مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين

قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون، بعضهم بحالة حرجة في عملية دهس في حي راموت في القدس الغربية، على ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" لخدمات الإسعاف "تم تلقي بلاغ حول اصطدام سيارة بعدد من المشاة في محطة للحافلات في شارع غولدا مائير، في حي راموت في القدس".
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "تقدم فرق نجمة داود الحمراء العلاج الطبي لـ6 ضحايا، من بينهم شخصان في حالة حرجة، وشخصان في حالة خطيرة فاقدان للوعي ، وشخصان في حالة متوسطة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!