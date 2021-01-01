الفوائد الصحية .. لجسمك عند المشي كل يوم



الفوائد الصحية للمشى الفوائد الصحية للمشى

كم يجب أن تمشي كل يوم؟ هل يمكن أن يساعد المشي في إنقاص الوزن؟ ما هي فوائد المشي كل يوم؟ فى السطور التالية نفهم أساسيات "المشي" وكيف يساعدك في حياتك اليومية.



الفوائد الصحية للمشي يوميا

وفقا لموقع " webmd" يمكن أن يساعد المشي كل يوم في الحفاظ على وزنك وصحتك وسعراتك الحرارية تحت السيطرة.لطالما تم الترويج للتمارين المعتدلة مثل المشي للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فهو يحسن شكل تنفسك ويمكن أن يساعد في إدارة حالات نمط الحياة المختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل وآلام العضلات أيضًا.



ولكن هذا ليس كل شيء، مجرد المشي لمدة 30 دقيقة كل يوم يمكن أن يحسن اللياقة البدنية بشكل كبير، وهو يحسن وضعيتك ويحرق الدهون ويحسن صحة القلب ويساعد في العمل على جميع العضلات الرئيسية في ساقيك. يمكن أن يكون هناك فوائد للصحة العقلية أيضًا، يمكن أن يخفف المشي كل يوم من الاكتئاب والإرهاق ، ويحسن مزاجك بشكل إيجابي ، ويضمن لك حياة أكثر سعادة وخالية من الإجهاد.

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من منظور طويل المدى، يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة مثل المشي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين القدرة على التحمل والدورة الدموية وغير ذلك الكثير. النتائج هي نفسها للرجال والنساء ، لذا فهي تعمل مع الجميع!يساعد المشي في إنقاص الوزن:بالنسبة لفقدان الوزن ، من المهم أن يزداد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها بالنسبة لعدد السعرات الحرارية التي تتناولها ، مما يساعد في إنقاص الوزن، يعد المشي السريع طريقة جيدة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. يمكن أن يساعدك المشي السريع لمدة 30 دقيقة إلى ساعة مع اتباع نظام غذائي صحي على إنقاص الوزن.المشي السريع مفيد لجهاز المناعة:نظام المناعة الصحي مهم للغاية حيث يمكن أن يساعدك على محاربة الأمراض والظروف الصحية، أبرزت العديد من الدراسات أن المشي السريع يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة ويمكن أن يتجنب في النهاية مخاطر الإصابة بالأمراض. علاوة على ذلك ، يعتبر الاستيقاظ السريع خلال موسم البرد والإنفلونزا مفيدًا أيضًا لجهاز المناعة. المشي لمدة 20-30 دقيقة على الأقل كل يوم يمكن أن يساعد في درء المرض ويساعدك أيضًا على مكافحة الأمراض بطريقة أفضل.المشي السريع مفيد لك الصحة النفسية:من المعروف أن التمارين البدنية مفيدة لصحتك العقلية لأنها تساعد في إنتاج الإندورفين، تساعد ممارسة الرياضة بانتظام أيضًا على تحسين مزاجك وتعطيك أيضًا دفعة من الطاقة.