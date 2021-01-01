بنظام غذائي متكامل .. أفضل علاج النقرس



النقرس النقرس

أعراض النقرس، صعبة التحمل، لأن من أعراض النقرس الشعور بالألم الشديد في المفاصل، وبشكل خاص في إصبع القدم الكبير، ويمكن اكتشاف الإصابة بالنقرس من خلال أعراض النقرس، وهو ذلك المرض الذي يصيب المفاصل بالآلام المبرحة، والمعروف أيضًا باسم "داء الملوك"؛ الذي يصيب الجسم نتيجة ارتفاع نسبة أملاح اليوريك أسيد في الدم، والنقرس من الأمراض المزمنة التي تسبب ألمًا شديدًا في المفاصل لأصحابه، وأعراض مرض النقرس معروفة، ويمكن اكتشاف الإصابة بمرض النقرس من خلال ملاحظة أعراض النقرس.







مرض النقرس يسبب نوبات شديدة ومفاجئة من الألم في المفصل المصاب، وغالبًا ما يصاحب مكان الالتهاب بتورم واحمرار، ويرتبط مرض النقرس ارتباطًا وثيقًا بالنظام الغذائي المتبع، فهو يحدث نتيجة تراكم بلورات اليورات في المفاصل، والتي بدورها تتراكم نتيجة ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم، والذي ينتجه الجسم نتيجة تكسيره لجزيئات البيورين، وهي موجودة في العديد من الأطعمة مثل اللحم والأطعمة البحرية.

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النقرس وأعراضهويشير الدكتور سامح السماحي، أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن مرض "النقرس" يأتي نتيجة اختلال في عملية التمثيل الغذائي الخاصة بحمض البوليك (اليوريك)، ويؤدي ذلك إلى ترسيب أملاح يورات الصوديوم في المفاصل والأنسجة المحيطة بها مسببًا التهابات مزمنة وآلامًا شديدة، خاصة في مفصل الإصبع الكبير للقدم مؤثرًا على حركته، وقد تترسب في الكلى محدثة الحصوات المعروفة بحصوات اليورات.أسباب مرض النقرسيضيف الدكتور سامح أن من أسباب الإصابة بهذا المرض، قلة إخراج أو زيادة إنتاج حمض البوليك، وتتمثل أسباب قلة الإخراج في:التهاب الكلى المزمن.بعض الأدوية مثل مدرات البول والأسبرين.ارتفاع ضغط الدم.زيادة نشاط الغدة الدرقية أو هبوط نشاطها.تناول الكحوليات، والنشاط الزائد، وانقطاع الأكل لفترة طويلة.بينما تتمثل أسباب زيادة الإنتاج في أسباب وراثية تزيد من إنتاج مركبات البيورين المنتجة لحمض البوليك، وبعض الأورام الخبيثة مثل الليوكيميا والليمفوما.أطعمة ممنوعة للنقرسويؤكد الدكتور سامح أن هناك بعض الأغذية التي تزيد من احتمالات الإصابة بكثرة بمرض النقرس مثل اللحوم الحمراء بأنواعها، والكبد والكلاوي والمخ، والسردين والأنشوجة، والفسيخ، والبطارخ، والجمبرى، والرنجة.وكذلك بعض الخضراوات مثل السبانخ، الرجلة، الخبيزة، الباذنجان، القرنبيط، الطماطم، والبقوليات، كالفول بمختلف أنواع، والعدس، والكشرى، والفاصوليا الجافة.وبعض الفواكه، كالمانجو، الفراولة، والمشمش، والأغذية الغنية بالحديد تزيد من الآلام الروماتيزمية المصاحبة لمرض النقرس.فوائد الزعتر، يعالج التهاب المفاصل ويحمي القلب والعظاماحذر.. علاج شائع لالتهاب المفاصل يدمر الركبةأطعمة لعلاج النقرسويقدم الدكتور سامح في السطور التالية قائمة بأهم الأطعمة التي تخفف من آلام مرض النقرس وسهولة التخلص من أملاح اليورات.الإكثار من الماء والسوائل حيث إن أقل كمية من الماء يوصى بها هي لتر ونصف يوميًا تزيد هذه الكمية حسب التعرض للحرارة وزيادة العرق.الاعتدال أو الإقلال من شرب الشاى والقهوة.تناول الألبان والزبادى على قلوية البول وبالتالى طرد اليورات عن طريق الكلى.تناول النشويات كالأرز والمكرونة باعتدال يساعد على تخليص الجسم من اليورات عن طريق الجهاز الهضمى.تناول اللحوم البيضاء مثل صدور الدجاج والأرانب.وأخيرا لا بد من تناول الكثير من مشروب مغلي البقدونس يوميا.