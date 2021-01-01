لحظة وقوع زلزال سوريا .. فيديو جديد

لا تزال اللقطات القادمة من تركيا وسوريا والتي تم إلتقاطها وقت وقوع الزلزال وجهود رجال الدفاع المدني والهلال الأحمر انقاذ ما يمكن من العالقين تحت الركام، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وسط تفاعل من الجميع.
وكان من بين هذه اللقطات، فيديو جديد نشره مواطن سوري وقت وقوع الزلزال وتأثيره على منزله، الذي اخذ يهتز بعنف ثم يظهر في الفيديو ظلام ثم دمار حل على أرجاء المنزل.
يظهر في شريط الفيديو مواطن سوري يقوم بتسجيل لقطات فيديو لمنزله وقت وقوع الزلزال وسط اهتزاز كل أرجاء المنزل وأثاثه ثم ظلام دامس.
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