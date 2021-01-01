زلزال تركيا .. مصرية تكشف تفاصيل تجربتها أثناء الكارثة

قالت الناجية المصرية من زلزال تركيا، ريم بدر يحيى، إن الزلزال وقع في الساعة الرابعة صباحا، فيما كان معظم السكان نائمين.
وأضافت ريم أنها تقطن في الطابق الخامس وأنهم ظلوا فترة طويلة تحت ركام المنزل حتى تمكنت قوات الإنقاذ من إخراجهم.
وتابعت قائلة: "كنت تحت الركام وفضلت أطلب المساعدة وأنادي على الناس كتير لكن الكل كان خايف، محدش كان راضي يقرب وينقذنا.. كان الوضع صعب وكان كل همي وأنا تحت الركام أطمئن على أصحابي هل ما زالوا أحياء أم لا".
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