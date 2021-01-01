لطلاب "المنازل" .. قرارات من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الثانوية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 تخص طلاب المنازل.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي وصل لجميع المديريات التعليمية والمدارس ، أنه في ضوء الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 وبالاشارة الى كتاب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 الصادر عن وزارة التربية والتعليم تقرر :
التنبيه مشددا على المدارس الثانوية التابعة لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم المسجل بها طلاب المنازل المستجدون المنقولون من الصف الثاني الثانوي الى الصف الثالث الثانوي بتسليمهم الأكواد الخاصة بهم ، حتى يتمكنوا عن طريق كود الطالب والرقم القومي من تسجيل الاستمارة الالكترونية بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة
طلاب المنازل الراسبون من العام الماضي او الاعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة الالكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم اعتمادها من الادارة التعليمية
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة اعتبار هذه التعليمات هامة وعاجلة وتحت رعاية ومسئولية جميع مديري مديريات التربية والتعليم
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