القبض على بلوجر بالتيك توك في قضية خطيرة



القبض على بلوجر بالتيك توك القبض على بلوجر بالتيك توك

ألقت قوات الأمن القبض على البلوجر محمد عبدالحميد، الشهير ب لوشا، في منطقة الهرم بعد اتهامه فى قضية حكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات.



ورحلت قوات الشرطة لوشا إلى القسم لتنفيذ حكم غيابي بالسجن في قضية خطف كان متهما فيها سابقا.





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ويقدم لوشا محتوى وصفه البعض بالتحريض على العنف والجريمة من خلال مقاطع فيديو له على موقع تيك توك الذي يتابعه فيه أكثر من مليون شخص.وطالبه بعض الرواد على صفحته بتغيير المحتوى السيئ الذي يقدمه، والذي وصفه أشخاص بالمحتوى الصايع، كما يدعوه البعض بـ"أصيع شاب عالتيك توك".كما أثار المحتوى الذي يقدمه لوشا على مواقع التواصل الاجتماعي غضب قطاع كبير من الجمهور بسبب أعمال البلطجة التي يصفها وأسلوبه الذي لا يليق بالمتابعة من المراهقين.