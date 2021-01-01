أبرزها تناول الشوفان .. 5 نصائح للتخلص من انتفاخ القولون بسرعة

يعد القولون من أكثر المشكلات الشائعة بين الشباب وكبار السن سواء في شكل نوبات متكررة أم بشكل متواصل.
ويعد انتفاخ القولون من المشكلات شديدة الألم خاصة عندما يكن شديد وكبير حيث يضغط على الجسم ويسبب آلاما قوية وقد لاتكفى المسكنات وحدها فى السيطرة عليها.
لذا يجب عند حدوث نوبات انتفاخ وتشنج القولون أن تكون لدى الفرد خطة مساعدة مع الأدوية تساعد فى التخلص من مشاكل القولون بشكل أسرع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!