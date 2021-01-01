أبرزها تناول الشوفان .. 5 نصائح للتخلص من انتفاخ القولون بسرعة



انتفاخ القولون انتفاخ القولون

يعد القولون من أكثر المشكلات الشائعة بين الشباب وكبار السن سواء في شكل نوبات متكررة أم بشكل متواصل.



ويعد انتفاخ القولون من المشكلات شديدة الألم خاصة عندما يكن شديد وكبير حيث يضغط على الجسم ويسبب آلاما قوية وقد لاتكفى المسكنات وحدها فى السيطرة عليها.



لذا يجب عند حدوث نوبات انتفاخ وتشنج القولون أن تكون لدى الفرد خطة مساعدة مع الأدوية تساعد فى التخلص من مشاكل القولون بشكل أسرع.

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ووفقا لما جاء فى موقع “NHS” كيفية تخفيف الانتفاخ والتشنجات فى القولونتناول الشوفان بشكل يشبه العصيدة يساعد فى علاج مشاكل القولون خاصة عند تناول بانتظامتناول ما يصل إلى 1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان سواء كانت كاملة أو مطحونة في اليومتجنب الأطعمة التي يصعب هضمها مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل والفاصوليا والبصل والفواكه المجففة.تجنب المنتجات التي تحتوي على سكر السوربيتولاسأل الصيدلي عن الأدوية التي يمكن أن تساعد مثل Buscopan أو زيت النعناع.