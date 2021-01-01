رجيم أقوى من أدوية سد الشهية لحرق الدهون

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رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لمدة 14 يوم فهو يمنحك الشبع لغنى مكوناته بقدر أكبر من الألياف إليك خطة الرجيم يقدمها موقع هيلث لاين

الأسبوع الأول
قبل الإفطار ..

كوب عصير برتقال بدون سكر أو كوب جريب فروت

الافطار ..

شوفان بلبن خالى الدسم

بعد الافطار ..

2 كوب ماء
سناك بعد 4 ساعات ..

ثمرة تفاح

الغداء ..
شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيض

أو

شريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونة

بعدالغداء ..
كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان

قبل العشاء ..2 كوب ماء


العشاء
بيضة مسلوقة +طبق سلطة

الأسبوع الثاني

الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو
قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة


سناك بعد الغذاء ب3 ساعات

مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

المصدر: موقع هيلث لاين

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