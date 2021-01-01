رجيم أقوى من أدوية سد الشهية لحرق الدهون



رجيم رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لمدة 14 يوم فهو يمنحك الشبع لغنى مكوناته بقدر أكبر من الألياف إليك خطة الرجيم يقدمها موقع هيلث لاين



الأسبوع الأول

قبل الإفطار ..



كوب عصير برتقال بدون سكر أو كوب جريب فروت



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الافطار ..شوفان بلبن خالى الدسمبعد الافطار ..2 كوب ماءسناك بعد 4 ساعات ..ثمرة تفاحالغداء ..شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيضأوشريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونةبعدالغداء ..كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتانقبل العشاء ..2 كوب ماءالعشاءبيضة مسلوقة +طبق سلطةالأسبوع الثانيالإفطار 6 صباحا3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأوقطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهةالغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصراعلبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدىأو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطةسناك بعد الغذاء ب3 ساعاتمشروب مزيج القهوة وبذور الكتانالعشاء .. قبل النوم بساعةكوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100