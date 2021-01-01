صحفي يفجّر مفاجأة عن تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم



تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم

قالت هيئة الادعاء السويدية ووزارة الخارجية في البلاد، اليوم الخميس، إنهما لا يمكنهما التعليق على تقرير صحفي استقصائي أمريكي بأن غواصين في البحرية الأمريكية فجروا خط أنابيب نورد ستريم الروسي، بدعوى السرية.



وقالت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية السويدية، إن السلطات المختصة في السويد تجري تحقيقا جنائيا ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.



وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام السويدي، إن التحقيق في تخريب نورد ستريم مستمر ولا يمكن للمدعين التعليق بسبب سرية القضية.

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كتب سيمور هيرش، الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر والذي أطلق صافرة عن الفظائع الأمريكية في حرب فيتنام ومؤخرًا عن تعذيب السجناء في أبو غريب بالعراق، في مدونة يوم الأربعاء أن الغواصين الأمريكيين في المياه العميقة قد زرعوا متفجرات تحت ثلاثة من خطوط أنابيب نورد ستريم الروسية الأربعة التي تم تفجيرها عن بعد في سبتمبر الماضي بأمر من الرئيس جو بايدن.وزعم هيرش أن المتفجرات زرعت خلال تمرين لحلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق الصيف الماضي واستشهد بمصدر على علم مباشر بالتخطيط العملياتي للولايات المتحدة قوله إن النرويج لعبت دورًا رئيسيًا في مساعدة الولايات المتحدة على تنظيم الهجوم وإبقاء القوات البحرية السويدية والدنماركية في حالة تأهب.