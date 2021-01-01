الأرصاد الجوية : انخفاض درجات الحرارة والصقيع مستمرين حتى منتصف الأسبوع القادم



انخفاض درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.



وأكد شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناةdmc،:" موجة الصقيع التي تشهدها مصر خلال الأيام الماضية مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن انخفاضات درجات الحرارة مستمرة ودرجات الصقيع متفاوتة.



وأوضح:" من المفترض ظهور ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في ساعات النهار ولكن الليل سيكون شديدة البرودة، ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل

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وعن فرص سقوط الأمطار،:" نشاط الرياح محدود ومفيش رياح في القاهرة والوجه البحري، وبالنسبة للأمطار خلال الأيام اللي جايه منحصرة على المناطق الساحلية مثل اسكندرية والمناطق الشمالية وستكون الأمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة".