تدعم طائرة DJI Mini 2 SE التحليق حتى 10كم وتتوفر بسعر 369 دولار

أطلقت DJI إصدارها الجديد من طائرات drone حيث تقدم DJI Mini 2 SE بتحسينات عن الإصدار الأصلي مع دعم التحليق حتى 10 كم، وتنطلق بسعر 369 دولار.
تدعم DJI طائرة Mini 2 SE بنظام النقل المطور من الشركة OcuSync 2.0، والذي يدعم طائرة drone في التحليق إلى ضعف المسافة المميزة للإصدار الأصلي Mini SE.
كما يأتي الإصدار الجديد بنظام WiFi محسن يدعم تغطية في نطاق يصل إلى 4 كم، أيضاً يدعم النظام الجديد إستقرار أفضل عند بث محتوى الفيديو من مسافة بعيدة.
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