تدعم طائرة DJI Mini 2 SE التحليق حتى 10كم وتتوفر بسعر 369 دولار



طائرة DJI Mini 2 SE طائرة DJI Mini 2 SE

أطلقت DJI إصدارها الجديد من طائرات drone حيث تقدم DJI Mini 2 SE بتحسينات عن الإصدار الأصلي مع دعم التحليق حتى 10 كم، وتنطلق بسعر 369 دولار.



تدعم DJI طائرة Mini 2 SE بنظام النقل المطور من الشركة OcuSync 2.0، والذي يدعم طائرة drone في التحليق إلى ضعف المسافة المميزة للإصدار الأصلي Mini SE.



كما يأتي الإصدار الجديد بنظام WiFi محسن يدعم تغطية في نطاق يصل إلى 4 كم، أيضاً يدعم النظام الجديد إستقرار أفضل عند بث محتوى الفيديو من مسافة بعيدة.

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أيضاً أوضحت DJI أن طائرة DJI Mini 2 SE تدعم الإستمرار في التحليق لمدة تصل إلى 31 دقيقة في كل مرة من الشحن، وهي ترقية محدودة مقارنة بالإصدار الأصلي الذي يدعم التحليق لمدة 30 دقيقة.من جانب أخر تأتي طائرة Mini 2 SE بتصميم يحاكي الإصدار الأصلي، لذا تتميز بوزن 249 جرام، وتأتي مع gimbal ثلاثي المحاور، ومستشعر CMOS بحجم 1/2.3 إنش، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 2.7K، أو صور ثابتة بدقة 12 ميجا بيكسل.وتتوفر طائرة DJI Mini 2 SE الشهر المقبل بسعر 369 دولار، كما تتوفر في مجموعة “Fly More Combo” مع بطارية إضافية ومراوح بديلة، وحقيبة بسعر 519 دولار.