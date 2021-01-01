متوفر جهاز الألعاب المحمول OneXplayer 2 للطلب الآن بعد تجاوز حاجز المليون دولار في التمويل الجماعي

أعلنت One-Netbook مؤخرًا عن جهاز الألعاب المحمول الذي يعمل بنظام Windows والذي يطلق عليه OneXPlayer 2. وكالعادة، تم إدراج الجهاز في Indiegogo حيث يمكن للعملاء المهتمين حجزه على موقع التمويل الجماعي مع بعض الامتيازات الإضافية.
الآن، يمكن طلب الجهاز أخيرًا بعد تجاوز حاجز المليون دولار في التمويل الجماعي. ويأتي الجهاز مشابه للإصدار السابق من ناحية التصميم، ومع ذلك، فهو يأتي مع وسادات تحكم قابلة للفصل، ويوفر أيضًا خيارًا لاستخدام جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول صغير من خلال تضمين القلم ودعم لوحة المفاتيح.
يتميز ONEXPLAYER 2 بمعالج Ryzen 7 6800U APU، وشاشة بحجم 8.4 بوصة ودقة 2.5K، وبطارية بسعة 65.5 واط. يأتي الجهاز مزود بأجهزة تحكم قابلة للتبديل، ومسند مدمج، ويوفر إدخال القلم مع 4096 مستوى من حساسية الضغط.
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