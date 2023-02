تعلم كيف تستخدم محرك مايكروسوفت Bing الذي يدعم ChatGPT

ChatGPT ChatGPT

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء الماضي عن دمج إصدار مُحدث من ChatGPT في محركها للبحث بينج ومتصفح إيدج (Edg)، حيث يتوفر الآن محرك بحث Bing الجديد الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي للاستخدام كمعاينة محدودة.



دفع النجاح الكبير الذي حققه روبوت الدردشة التفاعلية ChatGPT – الذي أصبح التطبيق الأسرع نموًا في التاريخ – شركات التكنولوجيا الكبيرة إلى الإسراع بتقديم تحديثات جديدة في منتجاتها لمواكبة حقبة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي نشهدها حاليًا، وهذا ما فعلته جوجل حيث أعلنت عن إطلاقها الإصدار التجريبي الأول من تطبيق (بارد) Bard المنافس الجديد لروبوت ChatGPT.



وبهذه الخطوة تقود مايكروسوفت قائمة من الشركات ابتداءً من جوجل إلى Baidu إلى تتبنى روبوتات الدردشة التفاعلية ودمجها في متصفحاتها لتقديم ردود أكثر مرونة بلغة طبيعية عن استفسارات البحث.

يحتل محرك بحث Bing المركز الثاني في سوق محركات البحث بعد جوجل حيث يستحوذ على نسبة 9% فقط من الحصة السوقية لمحركات البحث، ولكن هل دمج الذكاء الاصطناعي فيه إلى زيادة هذه الحصة السوقية؟تقول مايكروسوفت إن النسخة الجديدة من محرك بحث Bing ومتصفح إيدج ستجمع البحث والتصفح والدردشة معًا في تجربة موحدة يمكنك استدعاؤها في أجهزتك المتعددة للحصول على نتائج متعددة بسرعة.أولًا؛ كيفية استخدام الإصدار الجديد من محرك Bing:انتقل إلى (bing.com/new) على سطح المكتب.اضغط على زر (الانضمام إلى قائمة الانتظار) Join the waitlist.الانضمام إلى قائمة الانتظارللتسجيل ستحتاج إلى استخدام حساب مايكروسوفت، أدخل بيانات حسابك، ثم اضغط على خيار (التالي) Next.استخدام حساب مايكرسوفت للتسجيلوبمجرد اتباع التعليمات جميعها التي تظهر لك في الشاشة، سيُعاد توجيهك مجددًا إلى صفحة التسجيل، حيث ستظهر عبارة “رائع! أنت في قائمة الانتظار” Great! You’re on the waitlist.إذا استخدمت حساب مايكروسوفت في التسجيل في قائمة الانتظار، ستتيح لك مايكروسوفت طريقتين لتخطي قائمة الانتظار والوصول بشكل أسرع.بعد انتهاء التسجيل؛ يجب أن تحتوي صفحة قائمة الانتظار على خيار (الوصول إلى Bing الجديد بشكل أسرع) Access the new Bing faster إذا قمت بالنقر فوقه، فسترى الخيارين التاليين:كيف تستخدم محرك مايكروسوفت Bing الذي يدعم ChatGPT؟1- تعيّن إعدادات مايكروسوفت الافتراضية في حاسوبك:سيطلب منك خيار (عيّن إعدادات مايكروسوفت الافتراضية في حاسوبك) Set Microsoft defaults on your PC تعيين محرك بحث Bing كمحرك البحث الأساسي لمتصفح الويب الذي تستخدمه سواء في حاسوب ويندوز أو Mac.2- مسح رمز الاستجابة السريعة لتثبيت تطبيق مايكروسوفت Bing:سيتيح لك خيار (Scan the QR code to install the Microsoft Bing App) استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي لمسح رمز الاستجابة السريعة وتنزيل تطبيق مايكرسوفت Bing لنظام التشغيل iOS أو أندرويد، حيث سيفتح رمز الاستجابة السريعة متجر تطبيقات هاتفك ويطلب منك تنزيل تطبيق Bing.كيف تستخدم محرك مايكروسوفت Bing الذي يدعم ChatGPT؟تأكد من تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت عند القيام بأي من الأمرين المذكورين أعلاه. كما أنه خلال مرحلة المعاينة المحدودة، لن يتمكن المستخدمون إلا من تجربة الاستعلامات المحددة سابقًا، حيث ستتوفر الاستعلامات الحرة في وقت لاحق.ثانيًا؛ ميزات الإصدار الجديد من محرك Bing الذي يستند إلى الذكاء الاصطناعي:يتميز الإصدار المُجدد من متصفح إيدج بوجود شريط جانبي به مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي، بينما يسمح وضع آخر للمستخدمين بالتفاعل مع محرك البحث Bing في واجهة الدردشة المألوفة التي تشبه ChatGPT.كما يمكن للمستخدمين تحسين البحث عن طريق طلب مزيد من التفاصيل من خلال دردشة Bing، حيث يمكن إجراء عمليات بحث أكثر تعقيدًا، مثل: التخطيط لمسار رحلة مفصل أو البحث عن تلفاز للشراء حيث ستظهر روابط شراء للمنتجات.يمكن أن ينشئ Bing محتوى، مثل: رسائل البريد الإلكتروني بما يشمل ترجمتها إلى لغات أخرى، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وملاحظات مقابلة العمل، وغير ذلك من المحتوى الذي يطلبه المستخدم.وسوف يستشهد أيضًا بمصادره حتى تتمكن من قراءة المزيد المحتوى عبر الويب.