يحصل هاتف OnePlus 11 على تصنيف IP64 في جميع الأسواق

لقد أكدت شركة OnePlus اليوم رسميًا أن جهاز OnePlus 11 حصل على تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء في جميع الأسواق التي يتم تقديمه فيها.
ووفقًا للتعريفات الواردة في كود IP، فهذا يعني أن الهاتف “محكم ضد دخول الغبار”، مع حماية كاملة ضد دخول جزيئات الغبار. كما أنه مقاوم لرذاذ الماء من أي اتجاه.
ومع ذلك، فهذه مقاومة للماء أقل مما يقدمه الكثير من منافسيها؛ فليس من غير المألوف أن ترى الهواتف محمية من الغمر في الماء، وليس فقط الرش.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!