يحصل هاتف OnePlus 11 على تصنيف IP64 في جميع الأسواق

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صورة الخبر: OnePlus 11
OnePlus 11

لقد أكدت شركة OnePlus اليوم رسميًا أن جهاز OnePlus 11 حصل على تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء في جميع الأسواق التي يتم تقديمه فيها.

ووفقًا للتعريفات الواردة في كود IP، فهذا يعني أن الهاتف “محكم ضد دخول الغبار”، مع حماية كاملة ضد دخول جزيئات الغبار. كما أنه مقاوم لرذاذ الماء من أي اتجاه.

ومع ذلك، فهذه مقاومة للماء أقل مما يقدمه الكثير من منافسيها؛ فليس من غير المألوف أن ترى الهواتف محمية من الغمر في الماء، وليس فقط الرش.

لم يكن من غير المعروف أن التصنيف ينطبق فقط على النماذج في سوق معينة، على سبيل المثال، الولايات المتحدة، أو أمريكا الشمالية ككل. حدثت أشياء من هذا القبيل من قبل، وإذا كان سوق معين أكثر حساسية لميزات معينة مثل هذه أكثر من غيرها، فقد لا يكون من المنطقي من الناحية المالية إجراء اختبار IP لجميع الوحدات المباعة في كل مكان، حتى لو كان بإمكانهم، من الناحية النظرية، إجراء اختبار IP لجميع الوحدات المباعة في كل مكان.

ومع ذلك، إذا اشتريت OnePlus 11، فسيتم تصنيف IP64 بغض النظر عن المكان الذي تحصل عليه منه.

المصدر: بوابه المتميز

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