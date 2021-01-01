تكشف سامسونج عن الإصدار الخاص Galaxy S23 Ultra BMW M

أعلنت شركة سامسونج اليوم عن الإصدار الخاص Galaxy S23 Ultra BMW M، الذي يأتي بسعر 1369 دولار، ويبدأ الشحن في 17 من فبراير.
كانت شركة سامسونج قد أطلقت إصدار خاص من هواتفها الذكية المميزة العام الماضي بثيم Mercedes Benz، بينما تقدم العملاق الكوري هذا العام لإطلاق إصدار BMW M من إصدار Ultra.
ومن المقرر أن يتوفر Galaxy S23 Ultra BMW M حصرياً في سوق كوريا الجنوبية على أن تعمل العملاق الكوري على إنتاج 1000 وحدة من الهاتف فقط، ويتوفر الهاتف بسعر 1369 دولار تقريباً.
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