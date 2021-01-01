تكشف سامسونج عن الإصدار الخاص Galaxy S23 Ultra BMW M

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صورة الخبر: Galaxy S23 Ultra BMW M
Galaxy S23 Ultra BMW M

أعلنت شركة سامسونج اليوم عن الإصدار الخاص Galaxy S23 Ultra BMW M، الذي يأتي بسعر 1369 دولار، ويبدأ الشحن في 17 من فبراير.

كانت شركة سامسونج قد أطلقت إصدار خاص من هواتفها الذكية المميزة العام الماضي بثيم Mercedes Benz، بينما تقدم العملاق الكوري هذا العام لإطلاق إصدار BMW M من إصدار Ultra.

ومن المقرر أن يتوفر Galaxy S23 Ultra BMW M حصرياً في سوق كوريا الجنوبية على أن تعمل العملاق الكوري على إنتاج 1000 وحدة من الهاتف فقط، ويتوفر الهاتف بسعر 1369 دولار تقريباً.

ويأتي هاتف Galaxy S23 Ultra BMW M بتصميم مستوحى من سيارة BMW M3 E30، وتتوفر المجموعة المقدمة من سامسونج مع حافظة بثيم BMW M3 E30، وبعض الأدوات الأخرى المميزة بثيم وألوان BMW والتي تتضمن حلقة للمفاتيح، وشعارات BMW.

كما تتضمن الحزمة شاحن لاسلكي، وحامل أكواب، وساعة، كتاب مصور، وملصق، أيضاً يقدم الهاتف قسيمة “Starter Pack” للمستخدمين في سوق كوريا الجنوبية، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على مدرب لدروس القيادة.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الحجز المسبق للهاتف في 13 من فبراير، على أن يبدأ الشحن في 17 من فبراير.

المصدر: بوابه المتميز

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