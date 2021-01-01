"أبو غالي" تكشف أول سيارة كهربائية من "جيلي" في مصر

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صورة الخبر: جيلي
جيلي

بعد ما يقرب من شهرين من أول إعلان عن اقتراب موعد طرحها، وأخيرًا يستعد وكيل علامة "جيلي" الصينية "أبو غالي موتورز" للكشف الليلة عن أ,ل سيارة كهربائية من جيلي في السوق المصري وتحت غطاء الوكيل المحلي.

ونُشرت الصفحة الرسمية لـ"جيلي أوتو إيجيبت" فيديو تشويقي قبل أيام للإعلان اقتراب موعد طرح الطراز الكهربائي الغامض، ثم تبعها دعوة لحضور حفل إطلاق السيارة الكهربائية بتاريخ اليوم الخميس 9 فبراير، في تمام السابعة مساءً.

وبحسب الترجيحات والتوقعات المبنية على الإعلان الذي لم يكشف عن هوية السيارة، باستثناء خط السقف مع ومضات إضاءة أمامية وخلفية، في إيحاء لكونها من فئة الـ SUV.. فإن السيارة الكهربائية التي سيتم الكشف عنها اليوم على الأغلب ستكون "جيومتري C" الـ SUV الكهربائية العائلية، حيث وصلت للأسواق الأوروبية كما أعلنت الشركة الأم مع بدايات 2023.. بينما رجحت بعض التعليقات الأخرى أن تكون "جيلي إمجراند GC" أو "أزكارا" أو "لومانجارو".

وبالحديث عن "جيلي جيومتري C" دعونا نأخذ جولة سريعة في أبرز المواصفات التي يتوقع أن تطرح بها محليًا، بناءً على ما تم الكشف عنه عالميًا:

كان تقديم جيلي "جيومتري C" الأول في ربيع عام 2020، وتنتمي كما أشرنا سابقًا لفئة كروس أوفر المدمجة بخمسة أبواب، وتأتي بطول يزيد قليلاً عن 4.4 متر، وتتميز بتصميمها الجريء والحديث، مع بعض جينات الكروس أوفر.

وتتمتع السيارة بمحرك كهربائي بقوة 200 حصان على المحور الأمامي، ليكسبها عزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، وتتسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة في 7.7 ثانية فقط.

وتبلغ سعة بطاريتها 70 كيلووات ساعة وأقصى مدى سير 460 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وستكون قابلة لإعادة الشحن بفضل شاحن بطاقة قصوى تبلغ 150 كيلوواط. . كما يتوقع ان تتاح بفئة ذات سعة بطارية أكبر، ومدى سير يتجاوز الـ 500 كيلومتر.

المصدر: عالم السيارات

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