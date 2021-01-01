"أبو غالي" تكشف أول سيارة كهربائية من "جيلي" في مصر

بعد ما يقرب من شهرين من أول إعلان عن اقتراب موعد طرحها، وأخيرًا يستعد وكيل علامة "جيلي" الصينية "أبو غالي موتورز" للكشف الليلة عن أ,ل سيارة كهربائية من جيلي في السوق المصري وتحت غطاء الوكيل المحلي.
ونُشرت الصفحة الرسمية لـ"جيلي أوتو إيجيبت" فيديو تشويقي قبل أيام للإعلان اقتراب موعد طرح الطراز الكهربائي الغامض، ثم تبعها دعوة لحضور حفل إطلاق السيارة الكهربائية بتاريخ اليوم الخميس 9 فبراير، في تمام السابعة مساءً.
وبحسب الترجيحات والتوقعات المبنية على الإعلان الذي لم يكشف عن هوية السيارة، باستثناء خط السقف مع ومضات إضاءة أمامية وخلفية، في إيحاء لكونها من فئة الـ SUV.. فإن السيارة الكهربائية التي سيتم الكشف عنها اليوم على الأغلب ستكون "جيومتري C" الـ SUV الكهربائية العائلية، حيث وصلت للأسواق الأوروبية كما أعلنت الشركة الأم مع بدايات 2023.. بينما رجحت بعض التعليقات الأخرى أن تكون "جيلي إمجراند GC" أو "أزكارا" أو "لومانجارو".
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