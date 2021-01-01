تعرض بي إم دبليو X5 2024 الجديدة تشويقياً

بينما يلهث المصورون التجسسيون خلف بي إم دبليو X5 2024 الجديدة، فقد كشفت الشركة عن صور تشويقية للسيارة.
في الواقع، لم يبق الكثير من الوقت أمام الشركة للكشف الكامل عن السيارة، وتعرض الصور التجسسية واجهة السيارة المتميزة بشبك مضيء ضمن هوية تبدو محافظة إلى حد ما وبأبعاد متناسقة بحسب الصورة المعامة، مع ذلك نأمل أن يكون التصميم النهائي للسيارة بهذا التناسق. وبالانتقال للتصميم الخلفي فقد وفرت الشركة مصابيح متوازية.
بحسب الصور التجسسية السابقة، ستوفر بي إم دبليو تصميم داخلي حديث يشمل شاشة منحنية ولوحة عدادات جديدة وتقنيات حديثة على السيارة.
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