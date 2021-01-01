تدعم «تيك توك» إجراءات السلامة وخصائص الأمان على المنصة في اليوم العالمي للإنترنت الآمن



تيك توك تيك توك

نظمت "تيك توك" - منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا - فعاليات على هامش اليوم العالمي للإنترنت الآمن، في تجربة جديدة لتسليط الضوء على إجراءات السلامة، وخصائص الأمان الموجودة على المنصة لدعم سلامة مجتمع تيك توك ومستخدمي الإنترنت، في إطار حرص "تيك توك" على توفير مساحة آمنة للمستخدمين تتيح لهم مشاركة إبداعاتهم، مع الحفاظ على سلامتهم وتشجيعهم علي قضاء وقت مع عائلاتهم، فضلاً عن توفير الدعم المستمر للآباء وأولياء الأمور في متابعة أولادهم وإتاحة الأدوات التي تمكنهم من التحكم في كيفية استخدام ذويهم لمنصة تيك توك على النحو الأمثل.



خلال الفعالية، شاركت "تيك توك" الخصائص المختلفة المتاحة عبر المنصة، من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية، لزيادة وعي المستخدمين، حول إجراءات السلامة، واكتشاف ميزات إدارة وقت الشاشة والتفاعل معها، وتوعية الأفراد بآليات إدارة الوقت الذي يقضونه على تيك توك.



بالإضافة إلى الخصائص التي تتيحها المنصة مثل خاصية الاقتران العائلي، والتي تسمح للآباء بربط حسابهم على "تيك توك" بحسابات أبنائهم، ووضع ضوابط لاستخدام المنصة، وتخصيص الإعدادات بناءً على احتياجاتهم الفردية، وتُعد هذه الخاصية جزءًا من جهود "تيك توك" المستمرة نحو تمكين الآباء وتزويدهم بقدرة أفضل على توجيه تجربة أبنائهم على التطبيق وإتاحة الفرصة لهم بالتحكم والرقابة الكاملة على حسابات الأبناء.

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كما تقدم "تيك توك" خصائص متنوعة داخل التطبيق، في إطار جهود المنصة المستمرة لتطوير خصائصها وإجراءاتها المتعلقة بالسلامة بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين، مثل خاصية وضع تقييد المحتوى "Restricted Mode" والذي يمكن من خلاله الحد من ظهور المحتوى الذي قد لا يكون مناسبًا لجميع المستخدمين، بالإضافة الى خاصية الرسائل المباشرة "Direct Messages" والتي تسمح للمستخدم بالتحكم من يرسل لهم رسائل، والتي تكون متاحة فقط لحسابات المستخدمين الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عامًا - وهي أيضاً إحدى الميزات التي يمكن لأولياء الأمور تقييدها أو إيقاف تشغيلها باستخدام الاقتران العائلي- بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة خاصية تصفية جميع التعليقات "Filter Comments"، بحيث لا يتم عرض التعليقات ما لم يوافق عليها منشئ الفيديو.وتجدد "تيك توك" التزامها الدائم بمواصلة الاستثمار في هذا المجال المهم، واستمرارها في تطوير سياساتها والعمل عن كثب مع المنظمين والخبراء في مجال الأمان والسلامة، ومواصلة الاستثمار في التقنيات وفريق الإشراف، لتبقى تيك توك مكانًا آمناً للجميع يمنحهم حرية التعبير والإبداع.