تضخ شركات عالمية استثمارات في التحول الرقمى وأمن المعلومات بمصر

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استحوذت إحدى الشركات العالمية التى تقدم حلول وخدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني، على شركة DigiTech المصرية التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات و تتخذ من مصر مقرا لها وذلك بهدف استغلال الفرص الواعدة بالسوق المصرى فى مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات لتحقيق رؤية مصر 2030



قال هيرفي تيسلر، الرئيس ومدير العمليات في نوفينتيك: وستستفيد "نوفينتيك" أيضا من مكانة "ديجيتك" الرائدة في السوق المصري وحجم محفظتها عالميا والتي تشمل خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، مثل الترخيص والسحابة والأمن وإدارة الوصول وإدارة البنية التحتية للعملاء من العديد من القطاعات.



ومن خلال هذا الاستحواذ، تفي 'نوفينتيك' باستراتيجيتها للنمو ثلاثي الأبعاد لتوسيع قدراتها علي الثلاثة محاور التالية: التوسع الجغرافي، و تعدد الحلول و عروض الخدمات، و اخيرا تعدد قنوات التسويق".

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و قال أتول أهوجا، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في نوفينتيك: ، نحن متحمسون للغاية لتقديم خبراتنا العالمية لتعظيم النتائج المحلية. و إذ تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منطقة سريعة النمو - و مصر على وجه الخصوص - سوقا استراتيجيا للغاية لشركة Noventiq ،فهي أول استثماراتنا في القارة الأفريقية. ونحن واثقون جدا من تقديم قدراتنا العالمية في مجال الحوسبة السحابية المتعددة Multi Cloud و الخدمات المدارة،و الأمن السيبراني و التحول الرقمي للشركات المصرية و مجتمع تكنولوجيا المعلومات".وصرح محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة DigiTech، إحدى شركات Noventiq، قائلًا : "نوفينتيك هي مزود عالمي رائد لتكنولوجيا المعلومات لن يثري عروضنا من الحلول والخدمات فحسب، بل سيساعدنا أيضا على التوسع خارج نطاق قدراتنا الحالية وبناء مستقبل استثنائي لفرق عملنا و عملائنا. وكذلك نتطلع إلى الترحيب بفريق عمل نوفينتيك مصر في مكتبنا هنا في القاهرة.وتابع مصطفى أن ديجيتك تعتبر من الشركات الرائدة في مصر حيث تعمل مع كبريات شركات الاتصالات في مصر خاصة وأنها تعمل مع شركات المحمول الثلاثة الكبرى في مصر علاوة على اعتماد البنوك المحلية والأجنبي على حلول وخدمات ديجيتك مما يؤكد على الثقة التي تتمتع بها الشركة مع عملائها.