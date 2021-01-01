تختبر "علي بابا" الصينية أداة محادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" الخميس أنها تعمل على تصميم أداة محادثة خاصة بها قائمة على الذكاء الاصطناعي سعياً إلى منافسة نظام "تشات جي بي تي" الأميركي الذي حظي بإقبال شعبي واسع.
ويشهد قطاع التكنولوجيا سباقاً محموماً بين شركات عالمية عدة من بينها "جوجل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتان و"بايدو" الصينية، على إنتاج روبوت المحادثة الخاص بها، وهو برنامج قادر على خوض محادثة شبيهة بالحوار بين البشر، وعلى الإجابة عن الأسئلة التي تُطرح عليه بصورة دقيقة نوعاً ما، وحتى على كتابة روايات أو قصائد في ثوانٍ.
وأوضحت ناطقة باسم "علي بابا" لوكالة فرانس برس أن أداة المحادثة التي صممتها المجموعة هي حالياً قيد الاختبار من قبل موظفيها ، لكنها لم تحدد تاريخ إطلاقها أو المنصة التي ستكون متاحة عليها.
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